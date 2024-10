Alunos intercambistas que viajarão aos Estados Unidos retiram visto

Esta é a última documentação necessária para a entrada no país norte-americano, por meio do programa ‘Sergipe no Mundo”

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura de Sergipe (Seduc) segue com a preparação para o embarque da segunda etapa da primeira turma de alunos intercambistas do programa ‘Sergipe no Mundo’, da rede pública estadual. Na última segunda-feira, 30, os 10 alunos da rede estadual de ensino que farão o intercâmbio na cidade de Boston, nos Estados Unidos, viajaram até Recife para obter o visto americano.

Os intercambistas compareceram na terça-feira, 1°, no consulado americano em Recife, onde foi realizada a entrevista que permitirá a entrada dos alunos nos Estados Unidos. Um professor responsável, juntamente com os pais e os 10 alunos, viajaram de ônibus até a capital pernambucana com despesas custeadas pelo Governo de Sergipe.

Durante todo esse período anterior, a Seduc realizou reuniões com os alunos e responsáveis para alinhamento de toda a documentação necessária à realização do visto e ao embarque dos intercambistas. “A obtenção do visto é um passo essencial para que a viagem a Boston aconteça. Sem ele, os alunos não poderão ingressar nos Estados Unidos, o que inviabilizaria toda a experiência de aprendizado que estamos planejando. O visto não é apenas um documento burocrático; é a porta de entrada para essa experiência transformadora”, completou o assessor do Departamento de Educação e membro da Comissão de Internacionalização da Seduc, Everton Pereira.

A aluna e intercambista Jhenyfer Myara, do Colégio Estadual Professora Maria Lucilene de Almeida Santos em Tobias Barreto, afirmou estar com muita expectativa para o seu embarque. “Minha expectativa está bem grande. Nem sei como explicar. Só imagino tudo como vai ser lá”, completou ela.

Sergipe no Mundo

No dia 15 de novembro, 20 alunos irão embarcar para as cidades de Boston, nos EUA; e Vancouver, no Canadá, onde passarão 30 dias obtendo uma experiência cultural de enriquecimento e aprimoramento da língua inglesa. Os alunos finalizam a primeira etapa da turma de intercambistas do programa de governo ‘Sergipe no Mundo’ que também enviou neste ano de 2024, 20 estudantes para Sevilla, na Espanha; cinco para Waterford, na Irlanda; e cinco para Brighton, na Inglaterra.

Os 10 alunos que viajarão para o Canadá também irão realizar o visto canadense nos próximos dias. Os 30 alunos que viajaram para a Europa já retornaram e participam de atividades de socialização nas escolas em que estão matriculados, além de socialização dos diários de bordo.

O estudante intercambista selecionado recebe um auxílio financeiro antes de embarcar no valor de R$ 1.100,00, além de R$ 7.041,66 durante a estada no país de destino. Ele também recebe um Kit Viagem composto de uma mala de 23kg; mochila; agasalho (blusão e calça); necessaire; porta-documentos; camiseta; squeeze; bandeira de Sergipe e um tablet.

O programa Sergipe no Mundo é fruto de investimento total do Governo do Estado na ordem de R$ 4.335.000,00, como parte da internacionalização da educação estadual.

Foto Ascom Seduc

Assessoria de Comunicação da SEDUC