Alunos paratletas de Sergipe trazem 13 medalhas do Campeonato Brasileiro

O Estado de Sergipe voltou do Campeonato Brasileiro Adulto de Paratletismo 2023, ocorrido no período de 15 a 17 de junho, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, com 13 medalhas, três das quais são de ouro, cinco de prata e cinco de bronze. A equipe sergipana composta por 12 paratletas alunos da rede estadual de ensino também voltou com o troféu de treinador do atletismo, concedido ao professor Antônio Ferreira de Melo Júnior, o “Ferreirinha”.

Na competição, a equipe ficou classificada ainda no 14° lugar no Campeonato Brasileiro Adulto, situando-se entre os três primeiros clubes no sub23, o que rendeu ao clube uma premiação de R$ 5 mil pelo resultado obtido.

Os destaques sergipanos dessa edição ficaram por conta do aluno do Centro de Excelência Glorita Portugal, Tarcísio Alves Nunes Barboza, prata nos 100m e ouro nos 200m na Classe T54. A aluna do Centro de Excelência Irmã Clemência, de Capela, Raquel Vitória, ficou em sexto lugar nos 100m e bronze nos 200m e ouro nos 1.500m – classe T54.

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) realiza anualmente o Campeonato desde 2018, com exceção de 2020, por questão da pandemia da covid-19.

A delegação de Atletismo foi comandada pelo professor Antônio Ferreira Júnior, conhecido por Ferreirinha. De acordo com ele, o resultado é fruto de um trabalho de longo prazo que vem sendo realizado com determinação, respeito às diferenças e potencializando a eficiência de cada atleta.

Segundo Ferreirinha, esse trabalho também corresponde ao resultado obtido recentemente no Campeonato Brasileiro Sub17 e Sub20 de Paratletismo, ocorrido no período de 18 a 22 de abril, também em São Paulo, e no meeting de Aracaju Loterias Caixa, no dia 17 de setembro de 2022. A delegação sergipana teve uma participação significativa nas duas competições nacionais.

Treinador campeão

O professor e treinador Antônio Ferreira de Melo Júnior recebeu o troféu no Campeonato Brasileiro Adulto de Paratletismo 2023 entre os dez treinadores que prestam relevantes serviços ao paratletismo brasileiro. “Esse Troféu conquistado representa muito para mim. Tenho o paratletismo como uma missão que carrego com bastante carinho, compromisso, determinação e amor”, disse.

Antônio Júnior ou, simplesmente, o professor Ferreirinha, como é conhecido, há 19 anos atua como integrante efetivo do magistério e coordenador do clube de atletismo CCF-SE. Ao longo desse tempo, ele tem sido um dos professores de Sergipe que revelam novos e promissores talentos no paratletismo sergipano por meio do esporte escolar, como a campeã internacional Luciele Carolaine Santos e os paratletas Raquel Vitória e Tarcísio Alves.

Veja a classificação da delegação de Sergipe na competição:

1. Anna Clara – C.E. Irmã Clemência (Capela) – Quinta colocada na junção de Classe F40 e F41;

2. Alisson da Silva – ex-aluno da E.E. Professor Francisco Portugal – prata no salto em distância classe T36;

3. Bruno Marco – ex-aluno do Francisco Portugal – bronze no lançamento do disco e prata no arremesso de peso – classe F46;

4. Kelianny dos Santos – C.E. Senador Leite Neto – bronze nos 1.500m e prata nos 800m classe T11;

5. Deivisson Monteiro – ex-aluno do Centro de Excelência Vitória de Santa Maria – quarto lugar no arremesso de peso classe F56;

6. Luciele Carolaine – aluna do Centro de Excelência Vitória de Santa Maria – prata no peso na classe F20;

7. Sara Ferreira – ex-aluna do C.E. Francisco Rosa – bronze no peso na classe F46;

8. Raquel Vitória – C.E. Irmã Clemência (Capela) – sexto lugar nos 100m e bronze nos 200m e ouro nos 1.500m – classe T54;

9. Tarcísio Alves Nunes Barboza – C.E. Glorita Portugal – prata nos 100m e ouro nos 200m na Classe T54;

10. Victor dos Santos Barreto – aluno do Centro de Excelência Jonh Kennedy – bronze nos 100m classe RR1;

11. Jadson Santos Souza – ex-aluno do C.E. Senador Leite Neto – ouro nos 5.000m na classe T20 para deficientes intelectuais;

12. Everton Rodrigues dos Santos – ex-aluno do Colégio Estadual Leonor Teles – sexto lugar na Classe T12 para atletas com baixa visão.