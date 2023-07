Alunos se preparam para expedição do Projeto Rondon

De 13 a 30 de julho, oito estudantes de diversos cursos realizarão atividades extensionistas em Bonito-MS, pelo Projeto Rondon.

Determinados a contribuir com um dos mais importantes projetos extensionistas promovidos pelo governo Federal através do Ministério da Defesa, estudantes da Universidade Tiradentes (Unit) se reuniram para finalizar os preparativos pré-embarque. De 13 a 30 de julho, os estudantes de diversos cursos realizarão atividades de extensão voltadas para as áreas Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação e Saúde.

A professora da Unit, Ana Célia Goes Melo, idealizadora e coordenadora do projeto, explica que para participar, a Unit submeteu uma proposta de trabalho ao processo seletivo (Edital nº 1/2022 – CGPR/DPS/SEPESD/SG/MD) das instituições de ensino superior para participação nas Operações Sentinelas Avançadas e Guaicurus a serem realizadas em 2023. Essa será a sétima edição. Anteriormente a professora já liderou projetos em São Paulo, Paraná, Maranhão, Pará, Alagoas, Sergipe e agora no Mato Grosso.

Com mais de 98 pontos, a Unit foi classificada em 4º lugar a nível nacional entre 12 instituições públicas e privadas de todo o Brasil. Ela atribui essa classificação à apresentação de uma proposta apropriada que atende aos pré-requisitos exigidos no edital. “Nosso trabalho vai atender as áreas de Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação e Saúde. Os estudantes que irão participar, são dos cursos de medicina, direito, enfermagem, educação física, serviço social e psicologia, além das duas docentes: Carla Porto e eu”, comenta.

Ela destaca que as oficinas foram listadas pelo Ministério da Defesa (MD), por meio do Departamento de Projetos Sociais. “Para chegar a idealização do projeto realizamos uma viagem precursora para a comunidade para entender quais as demandas e se estavam de acordo com as propostas submetidas à avaliação. Após essa visita, incluímos novas propostas que atendessem as necessidades do município”, ressalta.

Na última terça-feira, os estudantes se reuniram para acertar os detalhes pré viagem. O estudante do 7º período de Medicina Campus Estância, Thalisson Dheison Alves Cássia, está animado para a viagem. “Estou repleto de expectativas. Afinal, o Projeto de Extensão integra práticas, teorias e vivências comunitárias, ou seja, fortalece o meu contato com o lado social e maximiza o meu espírito de coletivismo, pois através do Projeto irei conseguir um verdadeiro intercâmbio das vivências regionais, das experiências locais atribuídas e adquiridas em minha carreira acadêmica para efetuar trocas de conhecimentos, culturas e ações com as comunidades no estado do Mato Grosso do Sul”, afirma.

Thalisson tem grandes expectativas em sua participação no Projeto. “Essa será experiência única tanto pessoal quanto acadêmica. A minha atuação no Projeto será pertinente em levar as informações mais atuais sobre os mecanismos sociais. Serão realizadas diversas atividades junto às comunidades abordando novas ideias para agregar e modificar as experiências realizadas naquele município, ou seja, serão abordadas atualidades em relação a saúde, capacitações em relação ao controle social, dinâmicas de grupos, treinamentos sobre os dispositivos sociais e suas vias de acesso”, esclarece.

O estudante diz que o Projeto Rondon 2023 é uma extensão extremamente convidativa. “Nele, consigo ultrapassar as barreiras da minha Universidade e adentrar na comunidade com novas concepções e valores para somar as experiências locais. Por fim, estou com as malas prontas e recheadas de boas experiências, palestras, ações, capacitações, paródias e dinâmicas, ou melhor, tudo pronto para desenvolver benefícios para aquelas comunidades”, salienta.

A estudante de Direito Campus Farolândia, Laís Paloma, também está muito animada para embarcar nessa viagem. “Estou muito ansiosa e animada. Os trabalhos estão a todo vapor. Nossos trabalhos estão na reta final, apenas ajustando e alinhando tudo para que nossas oficinas sejam as mais proveitosas possíveis. Eu tenho contado os dias para esse momento que será inesquecível em minha vida. O Projeto Rondon é o maior projeto de extensão do país e fazer parte disso é muito gratificante e engrandecedor. Com certeza existirá uma Laís antes e outra depois de ser rondonista. Que venham os trabalhos”, declara.

O estudante de Enfermagem do Campus Estância, Adriano Santana, também está de malas prontas para a viagem. “Estamos mais que prontos para embarcar nessa viagem que promete nos dar uma lição de vida e cidadania. Na verdade, o projeto começa antes de chegarmos na comunidade onde iremos executar o projeto, pois desde que começamos a construir as oficinas fomos transformados, conhecendo novas culturas e realidades”, afirma.

Em sua primeira participação no Projeto, Adriano confessa estar entusiasmado pois a experiência será diferente de tudo que já viveu. Ele mora em Conde, um município do interior da Bahia e foi para Estância para estudar na Unit.

“Sempre me empenhei em projetos voluntários, mas nunca participei de um projeto tão grandioso e transformador como o Rondon. Tenho altas expectativas para essa viagem, desde a experiência de viajar pela primeira vez de avião, até conhecer as necessidades individuais dos bonitenses e tenho certeza que todas as minhas expectativas serão superadas. Acredito que farei muito mais do que imagino, pois o Projeto Rondon é muito grande e pode nos fazer mudar os planos. Mas como acadêmico do 8º período de Enfermagem, irei executar atividades na área da saúde, falando sobre arboviroses, hipertensão e diabetes, vacinas e primeiros socorros. Estou super animado para essa experiência”, pontua.

