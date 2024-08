Alunos se preparam para o embarque do Sergipe no Mundo

Um sonho realizado por muitos estudantes que terão a oportunidade de fazer um intercâmbio internacional. Faltam poucos dias para que a Rede Estadual de Ensino embarque na primeira turma do Sergipe no Mundo, programa de internacionalização da educação básica. Trinta estudantes da rede estadual estarão no Aeroporto de Aracaju na próxima sexta-feira, dia 16, para embarcar no voo rumo ao Reino Unido, Irlanda e Espanha. A segunda turma já está com viagem marcada para 15 de novembro. Enquanto isso, a emoção da expectativa toma conta dos corações dos intercambistas e, principalmente, dos pais.

Patrícia Andreia, mãe do aluno intercambista Enzo Ramos, do Colégio Estadual Djenal Tavares de Queiroz, compartilhou as emoções que sente ao saber que é a primeira vez em que o filho viaja sozinho para um intercâmbio. “Estou muito emocionada diante dessa situação. É a primeira vez que o meu filho viaja sozinho para fora do país e para longe de mim. Espero que ele aproveite o máximo que ele puder; que ele estude e se divirta muito. Esse é um momento único na vida dele, e eu como mãe, estou com meu coração apertado”.

Todo o sentimento estava nítido desde o início do programa quando houve o processo de inscrição, divulgação da lista de inscritos, sorteio público com os 50 nomes, primeiros encontros, emissão de documentos e a entrega dos kits de viagem. Cada intercambista recebeu um kit composto de uma mala de 23kg, mochila, agasalho (blusão e calça), necessaire, porta-documentos, camiseta, squeeze e a bandeira de Sergipe. Além de tudo isso, a bagagem está composta exclusivamente pela vontade de conhecer um novo país, pela experiência que vai adquirir e pela quebra da barreira do idioma.

“Estou muito ansioso desde que descobri que iria fazer intercâmbio. Sei que essa experiência pode me ajudar a aprender mais sobre um novo país, com uma cultura diferente e pessoas novas. Essa é uma oportunidade que nem sempre as pessoas têm condição de ter, e o Governo está nos proporcionando isso. Com essa oportunidade eu vou poder desenvolver meu inglês. Estou muito ansioso para conhecer a Inglaterra, para andar de avião pela primeira vez e, acima de tudo, para estudar”, complementou Enzo, ao lado da mãe.

O programa de internacionalização ‘Sergipe no Mundo’, lançado em junho pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), proporciona aos estudantes da rede pública a experiência única de estudar em outro país, conhecer novas culturas, costumes e obter um estudo mais aprofundado dos idiomas inglês, espanhol e francês. Esse programa tem como objetivos valorizar e incentivar o aprendizado de uma segunda língua durante o ensino médio, além de fortalecer os laços de cooperação por meio do intercâmbio estudantil.

Gabriele Oliveira, aluna do Centro de Excelência Professor Gonçalo Rollemberg Leite, em Aracaju, faz parte da turma que embarcará para a Espanha e não conseguiu conter a felicidade e a gratidão pela nova fase que está por vir em sua vida. “Estou muito, muito feliz, e gostaria de agradecer, principalmente, à Secretaria de Estado da Educação e da Cultura por nos ofertar essa grande oportunidade de poder viajar pelo mundo. Esse intercâmbio realmente vai mudar nossas vidas, e com certeza vai mudar também a vida dos próximos que virão, principalmente daqueles alunos que estão se engajando mais nos estudos para conseguir participar dos próximos processos seletivos”, diz a aluna.

Josevânia Ugino é mãe de Vitória, aluna do Colégio Estadual Almirante Barroso, de Muribeca. Ela não esconde a emoção de ver a filha concretizando o desejo de fazer um intercâmbio e fala sobre todo o acolhimento dado pela Seduc no processo.

“Eu sinto uma felicidade enorme em saber que a minha filha está tendo uma oportunidade que eu nunca pude ter. Sinto confiança na rede pública estadual porque eu sei que estão dando apoio a minha filha, e eu sinto que ela está segura, e isso me deixa muito tranquila. A Seduc acolhe os filhos e também os pais”, comemora.