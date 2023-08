Amadense e Botafogo empatam na 6ª rodada do SUB-20 da Série A2

A última rodada da 1ª fase do Campeonato Sergipano SUB-20 da Série A2, foi encerrada no início da tarde deste domingo (13/08), com um partida válida pela 6ª rodada. O duelo do Grupo C, entre as equipes do Amadense e Botafogo, no estádio Paulo Barreto, no município de Lagarto.

O jogo iria acontecer ontem, mas devido as fortes chuvas que atingiram o município de Pedrinhas, o gramado do estádio Roberto Silva ficou alagado e sem condições de receber uma partida de futebol. Visando a segurança de todos os envolvidos, o jogo foi transferido para hoje, com horário e local alterado pelo Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol.

Em um duelo muito equilibrado, o confronto ficou no empate em 1 a 1. Os gols da partida saíram no segundo tempo. O Botafogo de Cristinápolis abriu o placar com Talison aos nove minutos. E o Amadense empatou aos 48 minutos com gol do atacante, Luiz Fabiano.

A rodada teve início na última sexta-feira com sequência no sábado e foi encerrada neste domingo. Acompanhe os resultados da 6ª e última rodada da fase:

Sexta-feira (11/08)

Grupo A

Flamengo-SE 3×0 Sport, estádio Adolfo Rolemberg, em Aracaju

Rosário Central 1×0 Carmópolis, estádio do Limão, em São Cristóvão

Sábado (12/08)

Grupo B

Maruinense 1×3 Barra, estádio Adolfo Rolemberg, em Aracaju

Santa Cruz 1×1 Socorrense, estádio Francisco Leite, em Riachuelo

Grupo C

Força Jovem 0x1 Boca Júnior, estádio Augusto Franco, em Estância

Grupo D

Boquinhese 0x6 Riachão, estádio do Sesi, em Boquim

Independente 3×1 América de Pedrinhas, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

Grupo E

Coritiba 4×1 Propriá, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

Domingo (13/08)

Grupo C

Amadense 1×1 Botafogo, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

Sorteio dos confrontos da 2ª fase do SUB-20 da Série A2

O Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF), reforça que o sorteio dos confrontos da segunda fase vai ocorrer nesta segunda-feira (14/08), às 14 horas, no auditório do Tribunal de Justiça Desportiva de Sergipe (TJD/SE), anexo a sede da FSF, na rua Vila Cristina, N°1010, no bairro São José, em Aracaju.

Avançaram para a sequência da competição todos os melhores colocados na 1ª fase e os três melhores segundos colocados dos Grupo A, B, C e D. Um total de oito equipes classificadas. Os clubes, agora estão disputando quatro vagas nas semifinais do Sergipano SUB-20 da Série A2.

