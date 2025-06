Ambulatório de Hanseníase do HU-UFS passa a receber o nome do Dr. Fedro Portugal

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS), integrante da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), realizou na última quinta-feira, 29, uma solenidade de homenagem ao professor Fedro Menezes Portugal, falecido em janeiro de 2025 após ter atuado durante 56 anos como médico dermatologista, sendo uma referência nos estudos e práticas dermatológicas.

A homenagem póstuma ocorre com a mudança de nomenclatura do Centro de Reabilitação em Hanseníase para Núcleo de Atenção ao Paciente com Hanseníase Dr. Fedro Menezes Portugal, em funcionamento no HU-UFS/Ebserh.

De acordo com o pró-reitor de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis da UFS, Charles Estevam, que foi o relator da resolução do projeto de mudança de nomenclatura do espaço ambulatorial, o professor Fedro foi muito mais do que uma referência em sua área. “Seres humanos deveriam viver para amar, compreender e criar. O professor Fedro Menezes Portugal amou a sua profissão, compreendeu os seus alunos, criou e fez história”, mencionou.

Dedicação

Representado a Sociedade Sergipana de Dermatologia, o professor Pedro Dantas, que atuou com Fedro também nos atendimentos ambulatoriais, ressaltou que ele foi um pilar fundamental na formação de médicos e dermatologistas em Sergipe. “O professor Fedro coordenou o programa de Residência em Dermatologia, contribuindo para a formação de dezenas de especialistas, sua dedicação à especialidade se estendeu além da sala de aula, sendo membro ativo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Academia Sergipana de Medicina, Academia Sergipana de Educação, Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, Sociedade Médica de Sergipe, entre outras representatividades”, lembrou Pedro.

“O professor Fedro Portugal foi parte da terceira turma de Medicina da UFS no tempo em que a faculdade ainda dava seus primeiros passos. É com imensa honra e profunda emoção que nos reunimos aqui para um momento tão significativo, o descerramento da placa que nomeia esse ambulatório em homenagem ao nosso querido professor. Esse ato não é apenas uma formalidade, mas um reconhecimento justo e duradouro àquele que dedicou a sua vida à medicina, ao ensino e, de forma tão particular, à construção da dermatologia em nosso estado”, complementou o professor Pedro Dantas.

Nomenclatura

A ideia de nomear o Ambulatório como Fedro Portugal já existia desde a sua implantação, mas por questões legais, não houve essa possibilidade, conforme apontou a superintendente do HU-UFS/Ebserh, Angela Silva. “Fedro foi meu professor e depois tivemos a oportunidade de sermos colegas de Departamento, tinha todas as qualidades que gostaríamos de ter, além de uma cultura fantástica. Quando recebemos a verba para a construção do prédio dedicado à hanseníase, em 2007, já gostaríamos de ter colocado o nome dele, mas a legislação não permitia. O primeiro documento que assinei nessa gestão foi direcionado ao reitor da UFS, professor André Maurício, que passou pelos trâmites legais e hoje estamos conseguindo concretizar essa homenagem. Fazer esse descerramento de placa é uma grande honra, fico tocada pela emoção, o professor Fedro e eu tínhamos uma relação muito fraterna e respeitosa”, declarou a superintendente.

Já o reitor da UFS, André Maurício, afirmou que, em dois meses de gestão, esse foi o momento mais feliz para ele. “É uma grande honra estar aqui para esse evento. A universidade tem 57 anos e é uma referência no nosso estado, e ela é referência no estado de Sergipe, não é porque temos paredes bonitas ou prédios bonitos, são as pessoas. O doutor Fedro não olhava quem era rico, quem era pobre, ele entendia o quanto ele poderia oferecer como cidadão, entendia perfeitamente que ele foi formado para servir à sociedade. Essa placa representa o exemplo de ser humano que ele foi, estou muito feliz por estar aqui hoje, desde quando assumi a reitoria é o momento mais feliz que estou passando na UFS. A universidade é construída por pessoas que amam o que fazem. Fico emocionado por ter tido o privilégio de estar como gestor fazendo o descerramento dessa placa”, comentou.

O evento contou com a presença de familiares do homenageado, além de membros da UFS, do HU-UFS/Ebserh e representantes de entidades médicas sergipanas.

Sobre a Ebserh

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS) faz parte da Rede Ebserh desde 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Texto e foto HU-UFS