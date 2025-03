América de Propriá e Itabaiana empatam em 1 a 1 nas semifinais do Sergipão

Os jogos de ida das semifinais do Campeonato Sergipano da Série A1 foram finalizados na tarde deste domingo (09), com a partida entre América de Propriá e Itabaiana. O duelo contou com um excelente público que lotou o estádio Durval Feitosa, no município de Propriá.

Em uma partida equilibrada, o duelo ficou no empate em 1 a 1. Os visitantes saíram na frente aos 42 minutos com gol de Wendel. E um minuto depois, ainda no primeiro tempo, os donos da casa empataram com Chuva. Com o resultado na partida de volta, quem vencer o jogo garante a classificação. E em caso de um novo empate, a vaga na final será decidida nas cobranças de pênaltis.

Essa fase do estadual teve início, ontem com a vitória do Confiança contra o Falcon por 2 a 1. Na partida de volta, o time azulino tem a vantagem do empate para conquistar a classificação. O estadual terá sequência no próximo fim de semana.

Acompanhe os detalhes dos jogos de volta das semifinais do Sergipão SuperBet:

Sábado (15/03)

16h – Itabaiana x América de Propriá, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

Domingo (16/03)

17h – Confiança x Falcon, arena Batistão, em Aracaju

FSF – Foto: Reginaldo Gouveia/FSF e Matheus Mendonça/AOI