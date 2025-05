América de Propriá, Falcon e Sergipe vencem na 6ª rodada do SUB-20 da Série A1

Mais uma rodada da edição de 2025 do estadual foi concluída. Dois jogos foram realizados no sábado e fechando a rodada outros dois no domingo (11/05). As partidas aconteceram na capital e interior do estado.

No sábado, na capital, a equipe do Confiança recebeu o Carmópolis, no estádio Sabino Ribeiro, em Aracaju. O duelo ficou no empate em 1 a 1. Os gols do jogo foram de Rafael e Guilherme. E em Porto da Folha, no estádio Caio Feitosa, o Guarany enfrentou o América de Propriá. Os visitantes venceram por 2 a 0, com gols de Fabrício e Dudu.

No domingo, o time do Barra foi derrotado pelo Falcon, no estádio João Cruz, na Barra dos Coqueiros. O carcará venceu por 5 a 0, gol de Caíque, Ricardo (2x), Samuel e Antônio. E no estádio João Hora, em Aracaju, aconteceu o clássico da rodada. As equipes de Sergipe e Itabaiana fizeram uma partida muito equilibrada com sete gols. E o clássico terminou com a vitória do time colorado por 4 a 3. Os gols do Sergipe foram de Gustavo Cebolinha (2x), Everson e João Pedro. Os atletas Ayslan Periquito, Nilson e Jaílson marcaram os gols do tricolor.

O estadual terá sequência na quarta-feira com duelos válidos pela 5ª rodada do SUB-20 da Série A1. Confira os confrontos:

Quarta-feira (14/05)

15h – Falcon x Sergipe, estádio João Hora, em Aracaju

15h – Carmópolis x Dorense, estádio João Cruz, Barra dos Coqueiros

15h – América x Barra, estádio Durval Feitosa, em Propriá

16h – Itabaiana x Confiança, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

Fonte e foto FSF