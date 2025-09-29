AMO abrirá campanha Outubro Rosa 2025 com apresentações musicais

A Associação dos Amigos da Oncologia – AMO – se prepara para dar início à campanha Outubro Rosa 2025. O evento de abertura acontecerá nesta quarta-feira, 1 de outubro, às 17h, e espera reunir mais de 500 pessoas na sede da instituição, que contará com decoração especial e iluminação da sede em tons de rosa.

A programação para o lançamento da campanha deste ano incluirá diversas atividades, como a apresentação de múltiplos corais sergipanos e maestros convidados, além de uma performance de dança com mulheres que venceram o câncer de mama. A apresentação e condução do evento será realizada pela radialista Adriana Amada, já a animação, ficará por conta do cantor Luiz Arnaldo.

Pioneira do movimento Outubro Rosa em Sergipe, a AMO se destaca pelo acolhimento e assistência a centenas de mulheres com câncer de mama, além de promover a maior agenda de eventos de apoio à causa no estado.

NÚMEROS

Com quase três décadas de atuação, a Associação já acolheu cerca de 9.000 pacientes oncológicos, incluindo crianças, adolescentes, adultos e idosos. Atualmente, a instituição mantém 6.126 pacientes em seu cadastro ativo, dos quais mais de 4.288 são mulheres, representando uma porcentagem de 70% dos assistidos.

Especificamente para o câncer feminino, a AMO já beneficiou 2.880 mulheres com câncer de mama, 879 com câncer de colo do útero e 168 com câncer de ovário. Até o final de setembro, a instituição registrou 547 novos casos de câncer (representando uma média de 60 casos por mês), sendo 178 deles de câncer de mama.

