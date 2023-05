Ampliado o Centro de Infusão e Oncologia do Hospital Unimed

Sempre com foco no aperfeiçoamento constante, o Hospital Unimed inaugurou nessa segunda-feira, 29, a ampliação do Centro de Infusão e Oncologia. A nova ala, que funciona no andar térreo, com acesso pela rua Alcides Leite, foi criada para qualificar o atendimento dos beneficiários que fazem tratamento com imunobiológicos.

Elaine Monteiro, gerente administrativa do Hospital Unimed, comenta que o Centro de Infusão e Oncologia, inaugurado em março de 2022, se consolidou de forma rápida e gradativa, se tornando referência no tratamento oncológico e de doenças autoimunes no estado. “A procura pelos serviços do Centro de Infusão e Oncologia é crescente, por isso executamos essa ampliação do espaço físico para melhor acolher nossos beneficiários”, destaca.

O novo espaço é dedicado aos tratamentos de infusão com imunobiológicos, contando com três consultórios: dois dedicados ao atendimento médico-ambulatorial e um para atendimento da equipe multidisciplinar de psicologia, nutrição e odontologia. A ala possui entrada e recepção própria, facilitando o acesso dos beneficiários.

Com a criação do espaço dedicado ao tratamento imunobiológico, o quarto andar do Hospital Unimed, onde está situado o Centro de Infusão e Quimioterapia, passa a ter mais espaço para atender os pacientes oncológicos, promovendo o aperfeiçoamento do serviço para todos os pacientes e acompanhantes.

Cuidado integrado

Para garantir o cuidado do paciente, o centro oncológico conta com todo o suporte da Unimed Sergipe, incluindo laboratórios de excelência e um parque de diagnóstico por imagem. A unidade está localizada no Hospital Unimed que, por sua vez, está integrado ao Centro de Diagnóstico, garantindo aos pacientes o atendimento necessário em um só lugar.

Além da estrutura física, o Centro de Infusão e Oncologia se destaca pela equipe multidisciplinar, formada pelo corpo médico, composto por oncologistas e hematologistas; equipe de enfermagem especializada; farmacêuticos; dentistas; nutricionistas; psicóloga e profissionais administrativos. Essa abordagem integrada garante que os pacientes recebam o cuidado completo, considerando não apenas o aspecto clínico, mas também as necessidades emocionais, nutricionais e farmacológicas.

Entre os tratamentos disponíveis estão quimioterapia, infusão de medicamentos, manutenção de cateter, consultas médicas, hormonioterapia, imunoterapia, mielograma, laserterapia, biópsia de medula óssea e coleta de líquor. A ampla gama de serviços proporciona aos pacientes um suporte abrangente durante todas as etapas de seu tratamento oncológico.

