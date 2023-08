Aparecidense vence o Confiança por 1 a 0 aos 52 minutos

A Aparecidense venceu o Confiança por 1 a 0 na tarde deste sábado (12), no Aníbal Toledo, pela 17ª rodada da Série C do Brasileiro. Raphael Luz balançou as redes aos 51 minutos do segundo tempo.

O Confiança foi quem teve as melhores chances para abrir o placar. O ritmo de jogo na etapa final caiu bastante em relação aos 45 minutos iniciais. Com muitos erros de passe no meio-campo, as equipes pouco conseguiam construir e praticamente não incomodavam os dois goleiros.

Com a vitória, a Aparecidense chegou aos 21 pontos e dorme na 13ª posição. Já o Confiança se mantém com 22 pontos e cai para a 11ª colocação.

A Aparecidense volta a campo na outra segunda-feira, dia 21, contra o América-RN, fora de casa. Já o Confiança visita o Botafogo-PB, no próximo sábado, às 16h.

Foto: Aparecidense