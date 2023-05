Aplicativo Energisa On facilita acesso aos serviços da Energisa

Empresa também disponibiliza outros canais digitais

Na correria do cotidiano, os clientes buscam cada vez mais praticidade para agilizar as tarefas do dia. Acessar os serviços da Energisa sem sair de casa é possível por meio dos canais digitais, entre eles o aplicativo Energisa ON. No último mês, mais de 240 mil clientes acessaram o aplicativo.

No ranking dos canais digitais, o aplicativo Energisa On é o mais acessado pelos sergipanos, seguido do site da agência virtual servicos.energisa.com.br e WhatsApp Gisa no endereço www.gisa.energisa.com.br. Em Sergipe, mais de 90% dos contatos são realizados pelos canais digitais.

“Uma ferramenta completa que permite ter os serviços disponíveis em uma agência na palma da mão. O cliente consegue acessar vários serviços sem precisar se deslocar até uma agência. É um dos aplicativos mais acessados pelos clientes e que tem a melhor nota na avaliação do play store, dentre os aplicativos do setor, afirma o coordenador de Atendimento, Rosano Freitas.

O aplicativo Energisa On é gratuito e está disponível para as versões IOS e Android e permite solicitar diversos serviços diretamente do celular. Ao baixar o App, o cliente precisa informar apenas o CPF e selecionar um número de telefone já vinculado ao seu cadastro na empresa. Um código é enviado para o smartphone para liberar a navegação. Caso não tenha o cadastro ainda, será necessário que o cliente informe o seu CPF, nome e número de telefone para poder prosseguir com o acesso. “A Energisa sempre orienta que os clientes utilizem, exclusivamente, os canais oficiais da distribuidora na hora de solicitar qualquer atendimento”, afirma Rosano.

Totem de Autoatendimento

A Energisa também disponibiliza totens de autoatendimento nas agências do bairro Siqueira Campos e Santa Maria, em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e em Itabaiana na agência e no supermercado Nunes Peixoto, além dos CEACs do Shopping RioMar e Rua do Turista. Os clientes podem emitir segunda via das contas, realizar pagamentos, solicitar mudança de titularidade, emitir comprovante cadastral e parcelamento de faturas, entre outros serviços.

