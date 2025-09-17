Apoiada pela Sejesp, Karol mira Top 16 do Circuito Brasileiro no Rio de Janeiro

Medalhista de prata na 7ª etapa do Circuito Brasileiro Aberto de Vôlei de Praia, ocorrido na Paraíba, a atleta Anne Karolayne, mais conhecida como Karol, se prepara para um novo compromisso nas areias. A aracajuana está classificada para o Top 16 da etapa do Rio de Janeiro, no período de 1 a 5 de outubro. Nesta disputa, participam as 16 melhores duplas do Brasil.

Aos 24 anos, Karol reaparece novamente no torneio principal da modalidade nacional. É que o vice-campeonato ao lado da brasiliense Ângela na categoria aberto garantiu vaga automática na próxima etapa que acontece na famosa praia de Copacabana. “Competir no RJ é especial, estou muito animada com a chance de estar entre as melhores do país novamente”, contou a atleta que representa Aracaju.

Moradora do bairro Santo Antônio, Karol está sendo apoiada pela Prefeitura de Aracaju por meio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp). Ela é uma atleta de destaque desde a época de jogos escolares e na fase adulta se consolidou como uma das melhores jogadoras de vôlei de praia do país.

Além do segundo lugar no Circuito Brasileiro Aberto, uma semana antes a aracajuana ganhou outra medalha de prata nos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs) também disputados na capital paraibana. “João Pessoa é uma terra abençoada, foram dois pódios seguidos e muito aprendizado para a carreira”, destacou Karol.

O secretário da Sejesp, Aquiles Silveira, está satisfeito com a performance da atleta e confiante em novas conquistas em 2025. “O incentivo ao esporte feminino é uma marca na gestão da prefeita Emília, seja para atletas amadoras ou profissionais como Karol, a ordem é apoiá-las sempre que possível”, assegurou o secretário.

Ascom Sejesp