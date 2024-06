Após 44 dias, professores da UFS decidem encerrar greve

Por maioria, categoria decide pelo retorno das aulas em 9 de julho. A decisão leva em conta as providências de retorno e estrutura dos estudantes. A assembleia da categoria ocorreu nesta quarta-feira (26), no auditório da ADUFS, Campus São Cristóvão.

Apesar de não avançar na pauta da recomposição salarial em relação à proposta apresentada em 27 de maio, seguindo reajuste 0% em 2024, foram conquistados avanços pontuais na carreira, como o compromisso de revogação da Instrução Normativa nº 66, e a Portaria nº 983.

A assembleia docente da UFS aprovou a supressão do compromisso de não paralisar as atividades até 2026, como deseja o Executivo Federal. A assinatura do acordo está prevista para esta quinta-feira (27), em Brasília-DF.

A paralisação durou 44 dias e seguiu a mobilização nacional do ANDES-SN. Ao todo, foram 64 universidades paralisadas, a maior greve da categoria do século.

Fonte ADUFS