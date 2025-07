Aquidabã se tornará sede da 52ª edição do ‘Sergipe é aqui’ nesta sexta-feira, 18

Informe publicitário

A partir das 8h, mais de 160 tipos de serviços serão ofertados por meio da estrutura itinerante do Governo do Estado, na cidade conhecida pela forte produção de abacaxi

Localizado no médio sertão sergipano e reconhecido pela forte produção de abacaxi, o município de Aquidabã será sede na sexta-feira, 18, da 52ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’. A iniciativa do Governo do Estado leva cidadania, escuta ativa e acesso a serviços e atendimentos para os 75 municípios sergipanos, aproximando a gestão estadual da população. Serão ofertados mais de 160 tipos de serviços nas áreas de saúde, cidadania, infraestrutura e assistência social. Para os atendimentos que a emissão de senha é necessária, a entrega começa a partir das 6h30 da sexta-feira, 18.

Com cerca de 20 mil habitantes e situado a 66 quilômetros de Aracaju, Aquidabã receberá toda a estrutura itinerante do programa, coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc). A ação terá início a partir das 8h, com atendimentos realizados no entorno da Escola Estadual Francisco Figueiredo e do Centro de Excelência de Educação em Tempo Integral Nações Unidas.

A população terá acesso a exames médicos e odontológicos, vacinação, emissão de documentos como CIN, CPF, CNH e ID Jovem, orientação jurídica, atendimento do Procon, testes de DNA, acordos de dívidas, cadastro para castração de animais, além de oficinas e ações educativas. Criado em fevereiro de 2023, o ‘Sergipe é aqui’ já contemplou dois terços dos municípios sergipanos, beneficiando milhares de pessoas e fortalecendo a presença do Estado em todas as regiões de Sergipe.

Foto: Luiz Henrique Bugia