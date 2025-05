131 profissionais chegam para reforçar atendimento na rede municipal de saúde

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), recebeu 131 profissionais habilitados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2023. Eles passam a reforçar a rede municipal de saúde com atuação em unidades básicas, especializadas e serviços de atenção específica. A medida visa ampliar a cobertura e qualificar o atendimento prestado à população.

Com a incorporação dos novos colaboradores, a rede passa a contar com reforço em áreas como enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina, odontologia, psicologia, entre outras. Durante a recepção, a gestão promoveu atividades de acolhimento, alinhamento institucional, palestras educativas e treinamento por equipes, com foco na humanização do cuidado e no fortalecimento das práticas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a diretora administrativa da SMS, Alyne Almeida, dos 255 convocados, apenas 131 entregaram a documentação no prazo e foram habilitados. “Hoje estamos acolhendo esses trabalhadores, promovendo uma formação inicial com foco na humanização do cuidado”, destacou. Uma nova convocação está prevista para breve, a fim de completar o quadro de profissionais.

Entre os profissionais recebidos, a técnica de enfermagem Flávia dos Santos celebrou a oportunidade. “Estou muito feliz por ser uma das convocadas e por fazer parte dessa equipe. Quero dar o meu melhor para cuidar da população que precisa do nosso serviço”, externou. O fisioterapeuta Diego Rodrigues também demonstrou entusiasmo. “É um momento que eu estava aguardando para poder desempenhar um papel que já faço há mais de 11 anos. Agora vou trazer minha bagagem para somar à rede municipal”, enfatizou.

O farmacêutico Rodrigo Brito ressaltou a importância da presença de sua categoria na rede de atenção primária. “Eu estava ansioso por essa convocação. A presença do farmacêutico era uma demanda necessária e muito esperada pela população. Espero contribuir de forma positiva, ajudando a qualificar o cuidado com a saúde e o uso adequado de medicamentos”, declarou.

A integração também contou com o suporte do Centro de Educação Permanente da Saúde (CEPS), responsável pela formação contínua dos trabalhadores. A coordenadora do CEPS, Cristiane Oliveira, explicou que “as capacitações são planejadas com base nas necessidades de cada categoria profissional. Elas se dão através de um planejamento prévio com as áreas técnicas, para garantir cursos adequados à realidade dos serviços”.

O trabalho desses profissionais contribui diretamente para melhorar o acesso, a resolutividade e a qualidade dos serviços prestados à população aracajuana. Eles atuarão em serviços como Unidades de Saúde da Família, Hospital Fernando Franco, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e setores estratégicos da atenção primária e especializada.

