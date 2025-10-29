Aracaju fortalece cuidado em saúde mental na Atenção Primária com novo programa

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) segue avançando na ampliação e qualificação do cuidado em saúde mental oferecido à população, com a criação do Programa de Fortalecimento do Cuidado em Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde (PROAPS – Saúde Mental), instituído pela Portaria nº 372/2025. A iniciativa tem caráter permanente e visa fortalecer as ações de cuidado psicossocial nas Unidades de Saúde da Família (USFs) com acolhimento, escuta e acompanhamento contínuo aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

O PROAPS – Saúde Mental integra-se às demais linhas de cuidado da Atenção Primária e aos serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), adotando diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde. O modelo de atendimento será realizado por profissionais capacitados para o cuidado psicossocial breve, com foco na escuta qualificada, vínculo terapêutico e rastreamento de situações que demandem atenção emocional.

Como parte da implementação do programa, a SMS promove, em parceria com a ImpulsoGov, as formações digitais em Saúde Mental na Atenção Primária. Os encontros acontecem nos dias 10 e 11 de novembro (manhã) e 12 e 13 de novembro (tarde), com o objetivo de aprimorar a atuação dos profissionais da rede básica frente às demandas de saúde mental da comunidade. Agentes de saúde, profissionais da enfermagem, médicos e demais profissionais que integram a rede na APS, que desejam integrar a rede apoio emocional, podem se inscrever e participar da formação.

Os interessados podem se inscrever por meio do formulário disponível no link. O preenchimento dos dados é necessário para garantir a participação, o envio do certificado e do material utilizado durante a formação. A qualificação busca ampliar o olhar das equipes sobre o cuidado emocional, reforçando que a saúde mental é responsabilidade de todos os profissionais da APS.

Durante a formação, serão abordados temas como introdução à saúde mental enquanto parte do cuidado integral, identificação de transtornos mais prevalentes, práticas de acolhimento e escuta nas UBS, e fluxos de encaminhamento e cuidado em rede.

De acordo com assessor técnico em Saúde Mental na APS de Aracaju, Lucas Rosa, a iniciativa representa um avanço importante na integração entre tecnologia, gestão e cuidado humano. Ele ressaltou que o objetivo é fortalecer a capacidade das equipes no acolhimento e acompanhamento dos usuários. “Estamos trabalhando para que cada profissional da Atenção Primária se sinta preparado para lidar com as questões emocionais e psicossociais dos pacientes, garantindo que o cuidado em saúde mental esteja presente em cada atendimento”, destacou.

A iniciativa consolida a atenção à saúde mental como parte essencial do cuidado na Atenção Primária, ampliando o acesso da população aos atendimentos psicossociais e fortalecendo o vínculo entre usuários e equipes de saúde. Além disso, o programa promove a integração entre os diferentes pontos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), garantindo fluxos mais ágeis de encaminhamento e acompanhamento contínuo.

Foto: Ascom/SMS