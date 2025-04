Aracaju inicia campanha de vacinação contra Influenza nesta segunda-feira

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), inicia nesta segunda-feira (07), a Campanha de Vacinação contra a Influenza. A ação tem como objetivo proteger a população contra o vírus da gripe a fim de se reduzir complicações, internações e óbitos causados pela doença.

A imunização é fundamental para evitar casos graves, especialmente no período chuvoso, quando aumentam os registros de síndromes respiratórias.

A partir deste ano, a vacina contra a Influenza passa a fazer parte do Calendário Nacional de Vacinação para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos a partir de 60 anos e gestantes.

Além desses grupos, a campanha contempla profissionais da saúde, professores, puérperas, trabalhadores das forças de segurança, caminhoneiros e, nesta edição, também inclui os trabalhadores dos correios.

As vacinas estarão disponíveis em todas as 45 Unidades de Saúde da Família (USFs) do município. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Para facilitar o acesso da população, 20 dessas unidades funcionarão em horário estendido, das 7h às 18h30.

De acordo com Larissa Ribeiro, gerente técnica do programa de imunização da SMS, a vacinação é a forma mais eficaz e segura de se adquirir proteção contra uma doença infecciosa. “A vacina contra a Influenza protege contra os casos mais graves da doença, evitando hospitalizações e salvando vidas”, enfatiza.

Larissa também destaca a importância de ampliar a cobertura vacinal entre os grupos prioritários. “Neste ano, houve uma mudança na inclusão das crianças menores de seis anos, gestantes e idosos no calendário de vacinação de rotina. Essa alteração é fundamental porque garante proteção contínua para esses públicos mais vulneráveis”, explica.

Com informações da Ascom/SMS – Foto: Marcelle Cristinne