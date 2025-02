Aracaju: Novo contrato de limpeza urbana economiza R$ 33 milhões

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), implementou, nesta quinta-feira, 20, as operações da Renova Serviços de Coleta Especializada LTDA, empresa contratada emergencialmente para o serviço de coleta domiciliar na capital. O novo contrato permite uma significativa economia e moderniza o serviço com a introdução de tecnologia de ponta.

Com a frota composta por 31 caminhões novos — sendo 27 em rota diária e 4 de reserva — a operação teve início nos bairros logo nas primeiras horas da manhã, com a presença de cerca de 100 agentes. O objetivo foi acelerar o cronograma regular de coleta na zona Sul, bem como atender locais que sofreram com a interrupção do serviço na noite anterior, devido ao encerramento das atividades da Torre Empreendimentos. Entre esses locais, estão os bairros Cirurgia, Inácio Barbosa, Santo Antônio, São José, Siqueira Campos, Grageru e região central.

A eficiência do novo sistema, aliado à redução de custos, tem como objetivo não só otimizar os serviços de limpeza, mas também fortalecer o compromisso da administração municipal com a modernização e a qualidade dos serviços prestados à população, como enfatizou o presidente da Emsurb, Hugo Esoj.

“A prefeita Emília Corrêa determinou a redução de custos sem comprometer a qualidade. Essa contratação emergencial gerou uma economia expressiva de R$ 33 milhões, alinhada à inovação e eficiência que a cidade precisava. Com isso, através dessa contratação direta, realizada conforme os critérios da Lei nº 13.303/2016, que regulamenta as empresas públicas, conseguimos reduzir as despesas nos próximos seis meses para os quatro lotes que abrangem também outras ações de limpeza urbana”, esclareceu o presidente.

Além disso, o gestor informou que a partir deste novo modelo de operação a administração municipal propicia ganhos de eficiência e segurança, beneficiando os profissionais que trabalham diretamente na coleta e a comunidade em geral.

“A nova frota de caminhões compactadores é automatizada e conta com ar-condicionado, câmeras frontal e interna com detecção de fadiga e distrações, dispositivo inferior para coleta de caixas estacionárias e acionamento hidráulico automático”, complementou.

Reaproveitamento da mão de obra

Acompanhando as atividades iniciais das equipes, o presidente do Sindicato dos Empregados de Limpeza Pública e Comercial do Estado de Sergipe (Sindelimp), Anderson Vidal da Silva, manifestou sua satisfação em relação ao reaproveitamento da mão de obra.

“Desde as primeiras reuniões com a presidência da Emsurb, expressamos nossa preocupação com a realocação dos garis e margaridas. Hoje, fomos bem recebidos na sede da nova empresa e, aos poucos, estamos fazendo a migração dos agentes. Esse pedido foi atendido pela Emsurb, que demonstrou bom senso e cuidado com todos esses profissionais e pais de família que estavam receosos com a possibilidade de desemprego. Por isso, estamos satisfeitos com todo esse diálogo”, destacou o sindicalista.

Reconhecimento da população

O esforço da Prefeitura de Aracaju recebeu o reconhecimento de Cosme dos Santos Rocha, morador do Conjunto Castelo Branco, que expressou sua tranquilidade com o andamento da coleta nesta quinta-feira. “Eu já estava preocupado quando vi a notícia do encerramento do contrato com a Torre, mas a Prefeitura não deixou que a coleta parasse. A Emsurb está de parabéns”, comentou o aposentado.

Foto: Plácido Noberto