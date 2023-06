Aracaju participa da 9ª Assembleia do Fórum Nacional de Gestores e Gestoras LGBT

Com o objetivo de debater perspectivas e desafios dos municípios e estados na concretização da política pública LGBTQIAPN+, a Prefeitura de Aracaju participa da 9º Assembleia Geral do Fórum Nacional de Gestoras e Gestores Estaduais e Municipais de Políticas Públicas para População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (FONGES LGBT), que acontece em São Paulo, de 7 a 10 de junho.

O município foi representado pela Assessoria LGBTQIAPN+, que integra a Diretoria de Direitos Humanos da Secretaria Municipal da Assistência Social. Na oportunidade, foi apresentado todo o trabalho executado na capital sergipana, com destaque para os atendimentos de retificação de nome e gênero para a população trans, além dos acompanhamentos nas demais políticas socioassistenciais.

Para o assessor técnico LGBTQIAPN+, Marcelo Lima, foi uma oportunidade de expor os trabalhos executados pela Assistência Social de Aracaju para gestores de todo o Brasil e de adquirir novos conhecimentos que serão aplicados junto à população LGBTQIAPN+ da capital.

“Saímos desse encontro com a consciência tranquila e o dever cumprido, enquanto técnico da Assistência Social do município de Aracaju, que tem práticas concretas que colabora muito com a vida das pessoas LGBTQIAPN+. Relatamos durante o evento as nossas ações que vão desde a inserção em políticas da habitação, monitoramento das violações dos direitos humanos LGBTQIfóbicos, inserção nos programas de transferência de renda, da inserção em programas sociais, como o auxílio emergencial até o Bolsa Família. O próximo passo agora é aprovar o nosso Plano Municipal de Políticas Públicas LGBTQIAPN+, para que se torne lei”, destaca Marcelo.

Fonges

O Fórum é uma entidade constituída por 115 órgãos responsáveis pela coordenação e execução da política LGBT em todo o território brasileiro. Durante o evento, sediado na cidade de São Paulo/SP, foi debatido o papel dos gestores, além da realização de assembleias eleitoral e de revisão e alteração do regimento do Fonges.

Os gestores participaram ainda de uma troca de experiências na 21ª Feira Cultural da Diversidade, que contou com a presença do ministro dos Direitos Humano Silvio Almeida. A culminância do encontro será neste sábado, dia 10, com a plenária final e aprovação das resoluções.

