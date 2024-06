Aracaju participa do Fórum Nacional das Transferências e Parcerias

Com o objetivo de discutir estratégias para uma melhor gestão, controle, inovações e experiências no que se refere a políticas públicas de transferências de recursos, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, participa do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, que iniciou na última segunda-feira, 4, em Brasília, e encerra nesta quinta-feira, 6.

A Assistência Social de Aracaju participa das atividades representada pela secretária municipal Rosária Rabêlo, pela diretora de Administração e Finanças, Stella Maris Dornellas, e pela diretora de Planejamento, Cristiana Leite. Além do Fórum, a secretária Rosária cumpriu uma série de agendas no Governo Federal, buscando parcerias e apoio para garantir uma melhor oferta dos serviços da política socioassistencial para os cidadãos na capital sergipana.

“O Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União está sendo um evento muito importante para os gestores das políticas públicas, porque estamos conhecendo e debatendo as diversas estratégias de captação de recursos e inovação no setor público, tem sido um espaço de troca de conhecimento para qualificação da gestão e possibilidades de governança mais sustentável, com transparência e controle. Estão sendo momentos de muito aprendizado”, afirma a secretária Rosária Rabêlo.

A diretora de Planejamento, Cristiana Leite, detalha a importância da atualização de informações, sobretudo diante das recentes mudanças nas plataformas de captação de recursos e de projetos do Governo Federal.

“Como multiplicadora do programa TransfereGov, que é um programa do Governo Federal, a gente agrega mais conhecimento, trazendo novidades para o nosso município para ter maior eficácia e eficiência nas ações. A gente está nesse movimento, com novos aprendizados, com experiências que foram repassadas de outros municípios e que estão dando certo com a autorização desses sistemas novos do Governo Federal, e isso acaba também estimulando, cada vez mais, a nossa participação nesses momentos de trocas de experiência com pessoas de outros estado e cidades”, avalia Cristiana.

Para a diretora de Administração e Finanças, Stella Maris Dornellas, a nova ferramenta utilizada para captação de projetos e transferência de recursos, promove mais celeridade, ética e compromisso com o gasto público.

“A ferramenta que vai ser utilizada a partir de agora é a TransfereGov, que vem substituir todas as anteriores e vai concentrar todas as informações de repasse de recurso federal para o estado e para os municípios, dando acesso ao cidadão para que possa ter conhecimento de como está sendo gasto o recurso público. Nós teremos mais transparência e mais celeridade nos processos”, afirma.

Agenda extensa

Durante visita à Brasília, a secretária Rosária Rabêlo, acompanhada das diretoras técnicas da Assistência Social, foi recebida pelo chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, pela deputada federal, Katarina Feitosa, pelo chefe da Assessoria Parlamentar e Federativa da Secretaria-Geral da Presidência, Valadares Filho, e pela secretária Nacional de Renda de Cidadania, Eliane Aquino. Nas pautas, ampliação e melhorias dos serviços ofertados pela Assistência Social na capital.

Foto: Ascom / Assistência Social