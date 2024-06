Aracaju realiza Dia D de vacinação contra poliomielite no sábado

A Prefeitura de Aracaju, através Secretaria Municipal da Saúde (SMS), se une à mobilização nacional do Ministério da Saúde (MS) e realiza no próximo sábado, 8, o Dia D de vacinação contra poliomielite, para crianças de 1 ano a menores de 5 anos. A ação acontecerá em dez Unidades de Saúde da Família (USFs), contemplando todas as regiões da cidade.

A campanha de vacinação contra a pólio teve início no último dia 27 de maio e, até o momento, foi imunizado apenas 6% do público alvo que, neste caso, é de 29.546 pessoas. Para o Dia D, a expectativa é aumentar essa cobertura, tendo em vista que o objetivo é manter a população imunizada e evitar que a doença seja reintroduzida no território.

“Precisamos sempre reforçar a importância da vacina contra pólio e alertar pais e responsáveis para que levem suas crianças às unidades. O Dia D é o momento em que aqueles que, por algum motivo, não puderam ir a uma unidade de saúde, durante a semana, tenha a possibilidade de vacinar. Além disto, é uma mobilização nacional, quando todo o país se une numa mesma ação, para fomentar ainda mais a necessidade de imunizar a nossa população, sobretudo os pequenos, que necessitam garantir proteção desde cedo para crescerem fortes, saudáveis e protegidos contra as doenças prevenidas com vacina”, destaca o secretário municipal da Saúde, João Vitor Burgos Mota.

A vacina contra a pólio é aplicada em esquema primário em crianças menores de 1 ano de idade, sendo três doses da vacina inativada (VIP). Já para crianças de 1 a 4 anos, o imunizante é aplicado de maneira indiscriminada com a vacina oral.

“A vacinação contra a pólio segue em todas as 45 Unidades de Saúde da Família ao longo da semana, tendo esse Dia D especial no sábado para mobilizar ainda mais famílias. Tendo em vista que a reintrodução da poliomielite depende da cobertura vacinal, é muito importante que as famílias levem as crianças para serem vacinadas”, reforça a coordenadora de Imunização da SMS, Larissa Ribeiro.

Programação do Dia D

O Dia D será realizado das 7h30 às 12h30 do sábado, nas USFs: Augusto Franco, Santa Terezinha, Celso Daniel, Hugo Gurgel, Marx de Carvalho, Manoel de Souza, Cândida Alves, Fransciso Fonseca, José Machado e José Calumby.

Poliomielite no Brasil

O último caso de poliomielite no Brasil ocorreu em 1989 e, em 1994, o país recebeu a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem. No entanto, em 2023 o Brasil foi classificado como de alto risco para a reintrodução do poliovírus pela Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na Região das Américas (RCC). Para essa classificação foram considerados o desempenho das coberturas vacinais, dos indicadores de vigilância epidemiológica das paralisias flácidas agudas (PFA), o status de contenção laboratorial dos poliovírus, entre outros.

A poliomielite é uma doença grave caracterizada por um quadro de paralisia flácida causada pelo poliovírus selvagem (PVS) tipo 1, 2 ou 3, que, em geral, acomete os membros inferiores, de forma assimétrica e irreversível. Para tanto, essa estratégia de vacinação é fundamental para a redução do risco de reintrodução do poliovírus no Brasil, uma vez que a doença se encontra eliminada no país desde 1994. Deste modo, esforços devem ser empreendidos para a erradicação da poliomielite, tais como oportunizar o acesso às vacinas, reduzir os bolsões de não vacinados, aumentar as coberturas vacinais e a homogeneidade.

