Aracaju recebe o Simpósio Neurodivergentes, Potencial Além do Diagnóstico

No próximo dia 1º de novembro de 2025, Aracaju será palco de um evento inédito que promete marcar a história da saúde, da educação e da inclusão: o Simpósio Neurodivergentes – O Potencial Além do Diagnóstico. A iniciativa reunirá médicos, profissionais de saúde, educadores, advogados, famílias e toda a comunidade interessada em ampliar a compreensão sobre Autismo, TDAH, seletividade alimentar, inclusão escolar, entre outros temas fundamentais para o universo da neurodiversidade.

As inscrições podem ser feitas através do site: https://www.even3.com.br/simposio-neurodivergentes-625508?fbclid=PAZnRzaAM0_m5leHRuA2FlbQIxMQABp8GGrsfJswuQpT5rq6q_p_5NYvMmJoWsJ6LJezaAobpqcXtpX4v68gOjgnm8_aem_vNlTBRqxOlVaSz1uBTSmMQ

Além de palestras e debates, o evento terá um momento especial: o lançamento oficial do livro “Neurodivergentes – O potencial além do diagnóstico”, obra coletiva escrita por médicos, pais atípicos e especialistas que vivem diariamente a realidade da inclusão. O livro conta com a coautoria de referências nacionais como Dr. Thiago Castro, Dr. Raphael Rangel e Dra. Elizangila Leite, e traz prefácio assinado pelo pesquisador e professor Dr. Lucelmo Lacerda. A coordenação editorial ficou a cargo da Dra. Karen Albuquerque, Dra. Kátia Albuquerque e Dra. Kedna Macau.

Dra. Karen Albuquerque: ciência aliada à vivência

Idealizadora do simpósio, a médica, mentora e escritora Dra. Karen Albuquerque tem se destacado no cenário nacional por unir conhecimento científico e sensibilidade humana em sua atuação. Coautora das obras Simplificando o Autismo 2.0 (do Dr. Thiago Castro) e Manual do TDAH, além de autora e coordenadora de Neurodivergentes – O potencial além do diagnóstico, Dra. Karen busca criar pontes entre mães, pais, profissionais e pacientes, valorizando não apenas o diagnóstico, mas todo o processo de desenvolvimento e inclusão.

Com certificação em Autismo pelo Dr. Thiago Castro e formação em Transtornos do Neurodesenvolvimento, a médica também concluiu o curso de Orientação Médica em Transtornos do Espectro Autista pelo CBI of Miami. É palestrante em eventos nacionais e internacionais, como o Congresso Internacional de Autismo do Brasil e o Congresso Inclusão em Foco, além de ser a idealizadora do Simpósio AFA – Apoio a Famílias Atípicas, iniciativa voltada à promoção de informação, acolhimento e suporte às famílias e profissionais que lidam com a neurodiversidade.

Em seu trabalho clínico, atua presencialmente em Aracaju e por telemedicina em todo o Brasil, oferecendo planejamentos individualizados, com acompanhamento contínuo e integração junto a equipes multidisciplinares e escolas. Seu foco é o atendimento de crianças com autismo, TDAH e dificuldades alimentares, sempre a partir de uma abordagem humanizada e baseada em resultados consistentes.

Mais que um evento, um movimento

O Simpósio Neurodivergentes tem como objetivo ir além do compartilhamento de conhecimento. “Mais do que um evento, é um movimento pela neurodiversidade, pela ciência e pela esperança”, reforça Dra. Karen Albuquerque.

Fonte: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing. Foto: divulgação.