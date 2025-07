Aracaju se transforma na capital brasileira do futsal feminino escolar

Uma semana depois da realização do Fórum sobre Futebol Feminino com a presença de palestrantes nacionais, Aracaju continua no centro das atenções com a proposta de impulsionar o esporte feminino na cidade. Desta vez, a capital recebe os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) para alunas de futsal até 18 anos. A competição tem apoio da Prefeitura de Aracaju por meio da Secretaria de Juventude e do Esporte (Sejesp).

O evento registrou 326 jogadoras, 28 treinadores, 14 escolas públicas e 13 escolas privadas de todas as regiões do Brasil. A solenidade de abertura aconteceu nesta terça-feira, 29, no Complexo Cultural Gonzagão, na capital e as disputas vão ocorrer até o dia 4 de agosto em três locais: Constâncio Vieira, Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela e Escola Estadual Jacintho de Figueiredo Martins. São 27 equipes participantes, incluindo duas escolas de Sergipe.

Durante abertura oficial da competição, o secretário Aquiles Silveira destacou o aumento no número de mulheres envolvidas no esporte em todo o Brasil. “Semana passada, promovemos um fórum para debater os avanços do futebol feminino na capital, foi muito boa a experiência. Hoje, estamos recebendo 326 adolescentes de todo o Brasil para disputar o título nacional escolar no futsal, que incrível esse número”, declarou.

O colégio campeão em Aracaju assegura uma vaga no Campeonato Mundial Escolar de Futsal, que será realizado no mês de novembro, em Brasília.

Para o presidente da CBDE, Antônio Hora Filho, os JEBs vão além do esporte: promovem integração, respeito, diversidade e formação cidadã. “O futsal feminino merece cada vez mais visibilidade e espaço, e ver este ginásio cheio, celebrando o esporte escolar, é motivo de orgulho para todos nós”, pontuou o dirigente.

Foto: Thiago Santos