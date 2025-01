Aracaju sediará a 31ª edição do Congresso Norte-NE de Oftalmologia

Evento acontecerá entre os dias 20 e 22 de março e a expectativa é receber aproximadamente 1000 profissionais de todo o país

Após 10 anos, o 31º Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia (CNNO) voltará a Sergipe entre os dias 20 e 22 de março de 2025, trazendo conhecimentos sobre os avanços tecnológicos e novidades da oftalmologia brasileira. O evento, que pretende reunir mais de 1.000 especialistas das diversas áreas da oftalmologia, promete agregar e trocar conhecimentos com os profissionais de todo o Brasil. O congresso será realizado no Centro de Convenções AM Malls, no bairro Inácio Barbosa, em Aracaju, e já está com inscrições abertas no site cnno2025.com.br.

O encontro, que já se consolida como o principal palco para debates na área da oftalmologia, será uma oportunidade ímpar para compartilhamento de conhecimento, inovações e técnicas de ponta que estão transformando a área. Com foco no aprimoramento constante, o objetivo é não apenas oferecer o melhor atendimento aos pacientes, mas também promover avanços na prática médica, integrando novas tecnologias, tratamentos modernos e estratégias para lidar com os desafios emergentes na saúde ocular.

Presidente da Sociedade Sergipana de Oftalmologia (SSO) e do CNNO 2025, o Dr. Allan Luz, destacou a escolha de Aracaju como sede do evento, enfatizando o potencial científico da capital sergipana. “Aracaju possui excelentes equipamentos, estrutura científica de alto nível e profissionais altamente capacitados. Esses fatores tornam a cidade um local ideal para sediar um evento dessa magnitude, que vai movimentar a oftalmologia nacional”.

Além disso, o Dr. Allan Luz reforçou o protagonismo da oftalmologia nordestina no cenário nacional. “O Nordeste tem uma das sociedades mais fortes e engajadas do Brasil na área oftalmológica. O congresso será um espaço único para o intercâmbio de conhecimentos, contribuindo para o fortalecimento da nossa prática médica”.

Para o presidente da Sociedade Norte-Nordeste de Oftalmologia (SNNO), o Dr. Daniel Montenegro, o evento simboliza a união da classe oftalmológica e o avanço da ciência nas regiões Norte e Nordeste. “Queremos oferecer um espaço de aprendizado, troca de experiências e discussão das inovações que impactam diretamente a prática clínica e cirúrgica. Nosso compromisso é trazer para perto dos profissionais do Norte e Nordeste as tendências globais da oftalmologia”, destacou.

Ele também ressaltou o impacto do congresso na valorização da ciência regional. “Além de descentralizar os grandes eventos da especialidade, o CNNO promove integração entre especialistas e fortalece a qualidade do atendimento oftalmológico em nossas comunidades. É um evento com um papel fundamental para a evolução da oftalmologia na região”, completou.

Programação científica

Durante os três dias de evento, os participantes terão a oportunidade de assistir a palestras e participar de debates sobre temas de grande relevância para a oftalmologia, como ceratocone, glaucoma, estrabismo e catarata. Cada uma dessas áreas será explorada em profundidade, abordando os desafios enfrentados pelos profissionais, os tratamentos mais eficazes disponíveis e as tecnologias inovadoras que estão revolucionando os cuidados oftalmológicos.

Além disso, tópicos como retina, refração, lentes de contato, além de oftalmopediatria e neuroftalmologia prometem enriquecer ainda mais a programação, trazendo discussões sobre os avanços científicos. Os debates visam não apenas atualizar os profissionais, mas também oferecer soluções práticas que aprimorem o atendimento aos pacientes em diferentes etapas da vida.

Além das sessões educativas, o evento contará com a apresentação de trabalhos científicos e discussões de casos clínicos, proporcionando um ambiente rico para a troca de conhecimentos e o aperfeiçoamento técnico de profissionais e estudantes da área.

Inscrições

As inscrições para o 31º CNNO já estão disponíveis e podem ser realizadas pelo site oficial do evento: cnno2025.com.br. É importante consultar as normas de inscrição, que detalham quem pode participar, as taxas e outros requisitos para garantir a presença. O congresso é aberto a médicos, residentes e estudantes de medicina, com uma programação diversificada que atende a profissionais e acadêmicos. Para informações comerciais, o CNNO disponibiliza o WhatsApp (81) 98129-4354 e o endereço de e-mail comercialcnno@maiseventosecongressos.com.br.

O 31º Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia (CNNO) é promovido pela Sociedade Norte-Nordeste de Oftalmologia (SNNO) e conta com apoio da EssilorLuxottica, Genom Oftalmologia, Leedsay, Cristália, Alcon, ICT Farmacêutica e Rayner.

Texto e foto NV Comunicação