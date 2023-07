Aracaju sediará o 27º Encontro de Casais com Cristo

Aracaju vai sediar, de 7 a 9 deste mês, o 27º Aprofundamento do Encontro de Casais com Cristo (ECC) do Regional Nordeste 3. O evento acontecerá no auditório do Colégio Liceu, localizado no bairro Coroa do Meio, com expectativa de reunir os conselhos dirigentes do ECC de todas as 26 dioceses da região nordestuna.

Segundo a Arquidiciose de Aracaju, os participantes do Encontro de Casais com Cristo vão refletir sobre o tema “Família, serviço e Comunhão”, e o lema “Servir ao Senhor com alegria” (Sl 100,2). Estão previstos, além de palestras, momentos de espiritualidade, grupos de estudos e apresentações culturais.

Para o casal Antônio Carlos e Maria do Socorro, que está à frente do Conselho Arquidiocesano, será um evento de congraçamento e de formação para os casais que fazem parte do serviço-escola do ECC. O Encontro de Casais com Cristo, na Arquidiocese de Aracaju, conta com a assistência eclesiástica do padre Vagner de Jesus, que também é pároco da paróquia Menino Jesus, no bairro Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro.

Fonte: Arquidiciose de Aracaju (Foto: Canção Nova)