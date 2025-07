Aracaju sediará o I Simpósio Multidisciplinar em Onco-Ginecologia neste sábado

Especialistas de diversas áreas da saúde estarão reunidos no próximo sábado (12), em Aracaju (SE), para o I Simpósio Multidisciplinar em Onco-Ginecologia, evento inédito que visa discutir os avanços no cuidado integral à mulher com câncer ginecológico. O encontro acontecerá a partir das 08h30 no Quality Hotel e promete ser um marco na formação e atualização dos profissionais da região.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do site: https://www.oncogineco-se.com.br/?fbclid=PAQ0xDSwLcsdhleHRuA2FlbQIxMQABp604XWui-ykI9kLvqEf9o2d3CP7SulgZ8HKvHOqc0q9qqtGkmFAyO-XCne13_aem_6e0dU9ROHDQXKJc0O8Z94g

Organizado pela comissão científica composta pelos oncologistas Dra. Erijan Andrade e Dr. Miguel Tenório, da Onco Hematos, realizadora do evento, o simpósio tem como foco os principais tipos de câncer ginecológico – endométrio, colo do útero e ovário – abordando desde o diagnóstico até as condutas terapêuticas mais atuais. A programação foi cuidadosamente elaborada para proporcionar uma visão ampla e integrada do tema.

Estarão presentes oncologistas clínicos, ginecologistas, cirurgiões oncológicos, radio-oncologistas, patologistas e outros profissionais que atuam diretamente no enfrentamento da doença, garantindo uma abordagem multidisciplinar e baseada em evidências.

Segundo os organizadores, o evento será uma oportunidade única de atualização científica, troca de experiências e fortalecimento do trabalho colaborativo entre especialidades.

Fonte: Rodrigo Alves, Jornalista, Assessor de Imprensa da Onco Hematos e Clínica Homo. Foto: divulgação.