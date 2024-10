Aracaju terá gratuidade nos ônibus para estudantes no Enem

Os estudantes que residem na capital sergipana e que irão realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, assim como foi em 2023, terão acesso a gratuidade no transporte coletivo nos dias 3 e 10 de novembro.

A medida, anunciada nesta quarta-feira (30), pelo prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira, contemplará mais de seis mil alunos do ensino médio da capital e que hoje estão cadastrados no cartão Mais Aracaju Escolar.

Para isso, serão investidos R$ 60 mil que contará com recurso de emenda impositiva do vereador Breno Garibalde.

A iniciativa funcionará da seguinte maneira: será creditado no dia 1 de novembro, em todos os cartões Mais Aracaju Escolar dos alunos que estão matriculados no ensino médio da capital e que estão cadastrados no Mais Aracaju Escolar, duas passagens de ônibus para serem utilizadas no primeiro dia do exame, que será dia 3 de novembro.

Da mesma forma, será creditado no dia 8 de novembro, mais duas passagens de ônibus para os alunos utilizarem no segundo dia do exame, que será dia 10.

O exame acontece nos dois primeiros domingos de novembro.

3 de novembro

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas; e

redação.

10 de novembro

45 questões de matemática; e

45 questões de ciências da natureza.

Veja os horários de aplicação (no fuso de Brasília):

Portões abrem às: 12h

Portões fecham às: 13h

Prova começa às: 13h30

Pode sair, mas sem o caderno de questões: a partir das 15h30

Pode sair da prova com o caderno de questões: a partir das 18h

Aplicação da prova no 1º dia acaba às: 19h

Aplicação da prova no 2º dia acaba às: 18h30

