Arquiteto sergipano coleciona prêmios e publicações em revistas

Com 21 anos de atuação, Gilvan Acciolli é um nome de referência na arquitetura sergipana, atendendo o mercado de Arquitetura e Ambientação dentro e fora do estado

A assinatura de um projeto arquitetônico por Gilvan Acciolli tem o reconhecimento da elegância, sofisticação e inovação de espaços e técnicas que o colocam num lugar de destaque em publicações de circulação nacional, a exemplo das revistas especializadas Casa Vogue, Casa Cláudia e Kaza, na qual já conquistou diversas premiações.

Egresso das primeiras turmas do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Tiradentes (Unit), quando esta inaugurava uma nova era de formação de profissionais da área, Gilvan aponta a importância de um corpo docente talentoso e qualificado, além de uma estrutura física inovadora e a experiência de estágio.

“A Unit foi a percussora do curso de Arquitetura em nosso estado. Entrei no curso de 1997 e desde então, ela se diferencia não somente pelo material humano, com bons professores que possuem uma boa bagagem para passar aos seus alunos, mas a estrutura dos laboratórios é bem equipada. A Unit sempre foi à frente e faz um diferencial na formação do aluno. Recordo que tínhamos muitos colegas da Bahia, que tinham vindo estudar aqui, pois lá somente havia o curso na universidade pública, e fazíamos um intercâmbio. Hoje, a Unit estendeu as oportunidades e oferece uma rede de intercâmbio internacional, e juntamente com o aprendizado em laboratório, enriquece muito”, destaca Gilvan Acciolli.

A base alicerçada no conhecimento teórico e prático, o possibilitou encarar desafios desde cedo em estágios, empreender no próprio escritório e estampar o sucesso profissional em revistas especializadas que circulam por todo o território nacional.

“Minha vida acadêmica se confunde com minha vida de estagiário, e isso me deu uma experiência muito boa. Assim, quando me formei tive a oportunidade de cair no mercado de trabalho já com escritório próprio, através do qual conquistamos muitos projetos na área de arquitetura residencial e corporativos e premiações. Numa destas, fomos premiados por alguns anos pela revista Kasa, uma premiação nacional, em qual dentro dela aqueles que atingiam um número de 10 premiações, ganhava um prêmio master, e o nosso escritório conseguiu atingir essa premiação”, recorda.

Com o orgulho de quem faz parte de uma história do desenvolvimento da arquitetura sergipana, Gilvan destaca o pioneirismo da formação profissional e atuação em outras cidades do Nordeste. “Nós que saímos das primeiras turmas da Unit desbravamos o mercado sergipano, o qual até então era composto por profissionais de fora, que vieram de fora para morar em Aracaju, ou profissionais sergipanos que retornaram para a cidade. E já com o escritório, a gente marca presença em mostras nacionais, nas publicações nas revistas especializadas, levando o nome de Sergipe, o que dá muito visibilidade, e hoje atuamos não só em Aracaju, mas também em outras cidades do Nordeste”, ressalta Gilvan.

Asscom Unit