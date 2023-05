Arraiá do Povo: prefeitura cadastrará ambulantes a partir de amanhã

A Prefeitura de Aracaju, através da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) fará o cadastramento para a comercialização de produtos na área externa do Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia.

O cadastramento terá início na segunda-feira, dia 22, e faz parte do do apoio da Prefeitura a iniciativas que fomentam a economia e geram mais renda para os comerciantes. No total, são 58 pontos de vendas distribuídos mediante atividade comercial que incluem alimentos/diversos, drinks, towner e “food truck”.

As inscrições devem ser feitas no setor de protocolo da Emsurb, localizado no Parque da Sementeira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Os interessados devem ficar atentos ao prazo, que vai até o dia 24 de maio, e ter em mãos os documentos necessários para o cadastramento que incluem: documento com foto pessoal original (RG e CPF); comprovante de residência do município de Aracaju ou contrato de aluguel; os comerciantes que vão vender alimentos, precisam apresentar o certificado de Curso de Manipulação de Alimentos realizado na FUNDAT – Vigilância e; em caso de uso de veículo para venda, apresentar o documento.

O presidente da Emsurb, Bruno Moraes, reafirma que a Prefeitura de Aracaju tem papel crucial para manter viva a tradição junina através dos serviços de fiscalização desses locais, uma vez que são administrados pelos órgãos públicos.

“Nós trabalhamos de forma organizada em prol dos comerciantes, da cultura sergipana e na preservação dos espaços públicos. O Arraiá do Povo é um evento que une tradição e as raízes dos sergipanos e estamos felizes em apoiar mais uma edição deste evento que atinge de maneira positiva todas as esferas da sociedade e também a economia”, afirmou.

Com a liberação do edital para o acesso público, complementou o diretor de Orlas e Parques da Emsurb, José Olino de Castro, a equipe técnica seguirá com as ações voltadas aos sorteios. “Essa etapa é tão importante quanto as outras. A nossa equipe já analisou a área e definiu a quantidade de vagas. O sorteio será feito de forma presencial”, garantiu.

Sorteio

O sorteio será realizado no próximo dia 26 de maio, a partir das 10h, na sede da Diretoria de Orlas e Parques, localizada no Centro de Cultura e Artes J. Inácio, na avenida Santos Dumont s/n, no bairro Atalaia, ao lado da Praça de Eventos da Orla. A taxa varia de R$127,00 a R$270,00 e a entrega dos crachás acontecerá no dia 1º de junho. Para outras informações, basta contatar a Emsurb pelos telefones (79) 3021-9908.

Fonte: PMA