Arraiá do Povo promove diversidade de ritmos do forró em Sergipe

Com cerca de 200 atrações musicais ao longo dos 30 dias de festa, o Arraiá do Povo já foi aprovado como a festa da diversidade de ritmos do forró, um dos principais estilos musicais do Brasil. A mistura de gêneros tem feito o público dançar e cantar ao som do forró tradicional, com o baião, xote, xaxado, assim como com o piseiro, rojão, universitário e forró eletrônico.

Originalmente, o ritmo do forró possui influência de diversos estilos de dança e de culturas, como a portuguesa, a indígena, a holandesa e as danças de salão europeias. Ao longo dos anos, o ritmo tem agregado novos estilos e conquistando um público amplo, mas continua representando a cultura do povo brasileiro, principalmente da população nordestina, como vem sendo demonstrado na Orla da Atalaia, no evento realizado pelo Governo de Sergipe, que prossegue até o dia 1º de julho.

No Coreto Marluce, muito pé de serra ou forró tradicional, com base nos instrumentos musicais, sanfona, triângulo e zabumba. Nesta 13ª noite, o Trio Capitães do Forró colocou todo mundo pra forrofiar no xote e xaxado. No Barracão da Sergipe, Heribas do Forró, Santana Baião da Penha e Fábio de Estância apresentaram muito forró tradicional, dois pra lá, dois pra cá.

O casal Sara Fonseca, paulista, e Marcos Antônio, aracajuano, mora em São Paulo, mas quando viu a programação do Arraiá do Povo não pensou duas vezes: arrumou as malas e desembarcou em Aracaju. Pela segunda noite Sara e Marcos estão curtindo a programação do Barracão da Sergipe. “O forró tradicional, tocado pelos trios pés de serra, não tem coisa melhor. Aqui nesse Barracão a gente fica até amanhecer o dia”, garante Sara.

O casal chegou a Aracaju há quatro dias e se hospedou em um hotel próximo à festa. “Até irmos embora, estaremos aqui curtindo um bom forrozinho, o acesso é fácil e tem segurança, espero que os sergipanos e turistas estejam curtindo muito, porque nós estamos”, disse Marcos, sorrindo.

Já o forró eletrônico tem teclado, bateria, guitarra e sanfona, porém tem uma batida mais acelerada. A onda Tik Tok também tem feito parte do repertório de diversos artistas. No Palco Rogério teve diversidade de ritmos, na noite desta quinta-feira, 15, com os artistas Virgínia Fontes, banda Cuscuz com Leite e Tarcísio do Acordeon com seus estilos cantaram e encantaram.

O estudante Sid Barbosa veio pela primeira vez, exclusivamente para curtir o piseiro de Tarcísio do Acordeon. “Vim ouvir ‘Proteção de Tela’, que é minha música favorita cantada por Tarcísio e dançar muito ao som do piseiro e da vaquejada, que é o estilo dele e o meu”.

A estudante Gabi Garcia é apaixonada pelo estilo piseiro, está assistindo todos os shows de artistas com esse ritmo. “Gosto de dançar ao som do piseiro e, hoje vim ouvir e assistir Tarcísio do Acordeon. Sábado tem mais piseiro, venho por Zé Vaqueiro”.

Playlist

O Governo do Estado fez uma playlist recheada de ritmos que já estiveram ou estão na programação do Arraiá do Povo. Nas plataformas Youtube e Spotify os apaixonados pelo ritmo nordestino têm 177 músicas disponíveis, que vão desde o forró eletrônico até os tradicionais, além de pisadinha e calypso.

A playlist tem nove horas e o acesso é fácil. O usuário primeiro deve fazer um cadastro na plataforma e, na opção ‘Buscar’, inserir o termo Arraiá do Povo. Em seguida clicar no botão + para salvar em sua biblioteca. No Youtube basta o usuário acessar o canal do governo (@governodesergipeoficial), se inscrever, clicar em curtir e ativar o sininho para receber as notificações. Vai à sessão de Playlists e seleciona Arraiá do Povo.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e Eneva e apoio da Energisa e MOB.

Foto: Arthuro Paganini