ASA e Sergipe e Confiança e Ypiranga- RS ficam no empate

Na tarde deste sábado (01), o Confiança e Ypiranga-RS empataram em 1 a 1 jogando na Arena Batistão, em Aracaju, pela 11ª rodada da Série C do Brasileiro. Os dois gols saíram no segundo tempo.

Diego Cardoso abriu o placar para o Dragão. Os visitantes chegaram ao empate com Jhonatan Ribeiro aos 33 minutos.

Com o empate, o Confiança chegou aos 16 pontos e está atualmente na sexta posição. O Ypiranga-RS, que tem 14 pontos, é o nono.

O Confiança volta a campo na outra segunda-feira, às 20h, contra o Volta Redonda, na Arena Batistão. No mesmo dia e horário, o Ypiranga-RS recebe o Náutico, no Colosso da Lagoa.

O ASA e o Sergipe também ficaram no empate por 1 a 1 neste sábado, em Arapiraca, pela Série D do Brasileiro. O jogo no Coaracy da Mata Fonseca era importante, valia vaga no G-4 do Grupo 4, e foi bem equilibrado. Cristian Lucca abriu o placar para os donos da casa, aos 30 minutos do segundo tempo, e Matheus Mendes deixou tudo igual aos 41.

O Sergipe volta a campo no próximo sábado, às 16h, quando encara o Falcon-SE, no Batistão. O ASA disputa o clássico contra o Cruzeiro-AL no domingo, dia 09, às 16h, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca.

Foto: Sergio Luis/Sergipe