Athletic bate Confiança e garante vaga na próxima fase da Série C

O Athletic venceu o Confiança por 3 a 0 na noite deste sábado (3), em partida da 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro no estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei. Douglas Pelé, duas vezes, e Lucas Mineiro marcaram os gols da vitória do Esquadrão.

Com a vitória, o Athletic vai a 33 pontos e fica apenas dois pontos atrás do líder Volta Redonda. O Confiança, por sua vez, fica em 14º, com 16 pontos.

Na próxima rodada, as duas equipes entram em campo no sábado (10). O Athletic visita a Ferroviária, enquanto o Confiança recebe o Remo.

Foto reprodução