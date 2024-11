Atletas aprovam apoio do Governo para Jogos da Juventude 2024

Na tarde desta terça-feira, 5, foi realizada a entrega dos uniformes para os atletas que representarão o Time Sergipe nos Jogos da Juventude 2024, em João Pessoa, na Paraíba. A solenidade contou com a presença dos atletas, suas famílias e autoridades, que destacaram a importância do apoio do Governo do Estado no fomento do desporto juvenil no estado. Por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) e em parceria com o Banco do Estado de Sergipe (Banese), a gestão estadual financiou a confecção e distribuição das vestimentas, para que os atletas possam competir com conforto e sentimento de união e orgulho.

Além disso, a fim de garantir que os jovens atletas cheguem aos Jogos da Juventude com segurança, o governo também organizou e custeou toda a logística de transporte da delegação até João Pessoa. O apoio inclui não apenas o transporte terrestre para os atletas e equipe técnica, mas também o acompanhamento de um grupo de profissionais responsáveis por assegurar que toda a viagem ocorra da forma mais tranquila possível. A logística foi planejada de modo a atender às necessidades dos jovens, evitando desgaste antes das competições e garantindo que todos cheguem prontos para competir.

Durante a cerimônia de entrega dos uniformes, o presidente do Banese, Marco Queiroz, destacou que a disponibilização dos uniformes reforça o compromisso da instituição em apoiar causas sociais e culturais, incluindo o desporto juvenil. “A prática desportiva traz benefícios significativos para os jovens, como disciplina, espírito de equipe e superação pessoal, valores que o banco procura promover no estado. A contribuição do Banese beneficia o projeto a longo prazo, pois permite que mais jovens tenham acesso a competições de alto nível e ganhem visibilidade nacional, ampliando suas perspectivas de carreira desportiva”, pontuou.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, ressaltou o empenho do Governo do Estado em incentivar o desporto juvenil, enfatizando que ações como a entrega de uniformes vão além de uma questão prática. “Queremos que esses jovens sintam orgulho em representar Sergipe, em cada treino, em cada competição. Sabemos que o desporto é uma ferramenta de inclusão e transformação social, e estamos aqui para investir nesse potencial”, afirmou.

Os Jogos da Juventude têm um impacto profundo no cenário desportivo nacional, funcionando como uma das principais plataformas de desenvolvimento e revelação de novos talentos no Brasil. Voltado para atletas em formação, o evento reúne jovens de todo o país, permitindo-lhes competir em alto nível e ganhar visibilidade. Além de incentivar a prática desportiva desde cedo, os Jogos oferecem aos participantes uma experiência única de convivência e aprendizado, essencial para a formação de atletas mais completos.

Um dos atletas de destaque, que competirá no caratê, João Paulo Amaral, expressou sua gratidão e expectativas para o torneio. “Tenho treinado muito para dar o meu melhor e espero conseguir trazer bons resultados para o nosso estado. O incentivo do governo faz toda a diferença, porque mostra que eles acreditam no nosso potencial e nos motiva a seguir em frente e a buscar a superação a cada treino”, declarou ele, que acabou de retornar da Gymnasiade, o maior evento do desporto escolar internacional, que aconteceu no Bahrein, com a conquista do ouro.

Nos Jogos da Juventude, além da preparação física e técnica, os jovens atletas de Sergipe recebem suporte psicológico e nutricional. Sabendo que a pressão e a responsabilidade podem ser intensas para esses jovens, a equipe organizadora disponibilizou o psicólogo especialista em desporto Cleberson Tavares, que tem ajudado os atletas a desenvolverem estratégias de foco, controle emocional e resiliência, essenciais para que possam competir com confiança e equilíbrio. Em paralelo, o nutricionista Marcos Nascimento foi convidado para orientar os atletas sobre práticas alimentares que maximizam seu desempenho e promovem uma recuperação adequada. Com essa dupla de profissionais, os jovens recebem uma preparação abrangente, que reforça tanto o bem-estar emocional quanto físico, garantindo que estejam prontos para dar o seu melhor durante as competições.

A delegação de Sergipe embarca para os Jogos da Juventude com metas ambiciosas e o objetivo claro de superar o desempenho das edições anteriores, buscando medalhas em modalidades onde o estado tradicionalmente se destaca, como o ciclismo, handebol e artes marciais. Segundo a treinadora da equipe de badminton, Acácia Teles, a expectativa é de que os atletas estejam entre os melhores do país, refletindo o intenso trabalho de preparação realizado ao longo dos últimos meses. “A nossa equipe está pronta para enfrentar esse desafio. Sabemos que eles têm potencial para surpreender e trazer bons resultados para Sergipe”, reforçou.

Para os familiares presentes, a participação dos jovens é motivo de orgulho e emoção. Muitos expressaram a alegria de ver seus filhos representando Sergipe em uma competição nacional, destacando a importância desse momento em suas vidas. “É uma conquista para todos nós, que sempre acompanhamos de perto cada treino, cada sacrifício. Ver minha filha vestindo o uniforme do estado é emocionante e recompensador”, comentou Fernandes Neto, pai de uma das atletas do judô, Anita Almeida.

A família do atleta do judô Marcos Santos ressaltou o impacto positivo do desporto na formação dos jovens. “Essa oportunidade é mais que uma competição; é uma lição de vida. Eles aprendem a superar desafios, a trabalhar em equipe e a lutar por seus sonhos. Estamos todos muito orgulhosos e confiantes de que darão o seu melhor”, declarou a Mari Santos, mãe de Marcos, que já está com saudades.

ASN – Foto: Ascom Seel