Atletas de Aracaju se destacam em Campeonato de Karatê Interestilos em Recife

Com 28 medalhas de ouro, 25 de prata e 14 de bronze, a delegação de Sergipe foi campeã geral do Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos, realizado neste fim de semana na capital pernambucana. O carateca e professor da modalidade, Yoakan Jocélis, acompanhou a equipe e vibrou com o resultado. “Sergipe é um estado formador de campeões nas artes marciais, e posso afirmar que temos um karatê de alto nível no cenário nacional”, destacou.

O evento foi organizado pela Confederação de Karatê Interestilos do Brasil (CKIB) e reuniu 250 atletas, entre 8 e 70 anos. Havia representantes do Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Brasília, Roraima e Sergipe. Alguns atletas de Aracaju receberam o apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp).

Entre os campeões, destaque para os atletas Luiz Cláudio e Samara Raíssa que subiram ao pódio e representaram bem a cidade de Aracaju na competição nacional. “Parabenizamos todos os atletas que competiram com garra, talento e dedicação”, enfatizou o secretário da Sejesp, Aquiles Silveira.

A Secretaria da Juventude e do Esporte está atenta ao cenário de grandes eventos de artes marciais pelo Brasil. Desta vez, os atletas Luiz Cláudio e Samara Raíssa receberam o apoio da gestão municipal que acredita cada vez mais no esporte como ferramenta de inclusão social.

“Agradeço ao incentivo da Prefeitura de Aracaju por proporcionar esta importante viagem até Recife e eu agregar conhecimento e experiência para minha vida como carateca”, festejou Luiz Claudio.

Texto e foto AAN