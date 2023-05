Atlético Gloriense e Dorense vencem na 3ª rodada do SUB-20

A terceira rodada do Campeonato Sergipano SUB-20 da Série A1, teve início na tarde deste sábado (27/03) com duas partidas válidas pelo Grupo A. Os duelos foram realizados no interior do estado.

No município de Telha, na região do baixo São Francisco, a equipe do América de Propriá e enfrentou o Dorense, no estádio municipal, Manoel Dias. O Dorense venceu por 2 a 0. Os gols do time colorado foram marcados pelos atletas Aldair e Pedro Victor.

E no município de Nossa Senhora da Glória, o Atlético Gloriense recebeu a equipe do Estancia. O Atlético Gloriense venceu por 2 a 0. Os gols do touro do sertão foram marcados no primeiro tempo pelos atletas

Pedrinho e Rhonaldy.

O estadual terá sequência neste domingo com o encerramento da 3ª rodada do Sergipano SUB-20 da Série A1. Acompanhe os confrontos:

Domingo (28/05)

Grupo B

10h – Sergipe x Freipaulistano, estádio João Hora, em Aracaju

Grupo A

15h – Confiança x Itabaiana, estádio Sabino Ribeiro, em Aracaju

FSF – Foto: Portal Sou de Sergipe