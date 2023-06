Atlético Gloriense e Lagarto estão na final do Sergipano SUB-20

Os finalistas do Campeonato Sergipano SUB-20 da Série A1 de 2023, foram conhecidos na tarde deste domingo (11). As duas participar aconteceram no o interior do estado.

No município de Estância, no estádio Augusto Franco, a equipe do Lagarto enfrentou o Sergipe e venceu por 4 a 1. Os gols do alviverde foram de Kauan, Everton, Luan e Felipe. O gol do Sergipe foi de Thauan. Com o resultado, a equipe do Lagarto garantiu vaga na final do estadual e na Copa São Paulo de 2024.

Na cidade de Nossa Senhora da Glória, a equipe do Atlético Gloriense recebeu o Itabaiana, no estádio Editon Oliveira. O time da casa venceu por 1 a 0 com marcado pelo Arthur Vieira. Com o resultado, a equipe do Atlético Gloriense garantiu vaga na final do estadual e na Copa São Paulo de 2024.

A decisão do Sergipano SUB-20 será entre as equipes do Atlético Gloriense e Lagarto. A primeira partida acontece no dia 17, com mando de campo do Lagarto. E a última partida no dia 25, com mando de campo do Atlético Gloriense.

FSF – Foto: Lagarto FC