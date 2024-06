Atlético Gloriense, Falcon e Sergipe vencem na 4ª Rodada SUB-20 D Série A1

O domingo (09/06) foi de encerramento da 4ª rodada do Campeonato Sergipano SUB-20 da Série A1. Em Aracaju, a equipe do Confiança recebeu o Lagarto, no estádio Sabino Ribeiro. O duelo ficou no empate em 2 a 2. Os gols do time azulino foram de Gladston e Cleiton (contra). E os gols do verdão foram de Davi Rangel e Ray.

A rodada teve início na última sexta-feira com o confronto entre Falcon e Dorense, no estádio Adolfo Rollemberg, na capital sergipana. O carcará goleou e venceu por 5 a 0. Os gols do Falcon foram de Gabriel Matos (2x), Marquinhos, Gabriel Memedio e Marcelo. Com o resultado, o clube manteve os 100% de aproveitamento no estadual.

No sábado mais duas partidas movimentaram o Sergipano SUB-20 da Série A1. No sertão do estado, o Atlético Gloriense venceu por 3 a 2, a equipe do América de Propriá. O atleta Geovane Monteiro marcou os três gols do touro. Os atletas Luiz Henrique e Thiago marcaram para o América.

E na cidade de Itabaianinha, Olímpico e Sergipe entraram em campo no estádio Tenison Souza. Os visitantes venceram por 3 a 0. Os gols do Sergipe foram de Matheus, Manú e Adriel.

Acompanhe a classificação do SUB-20 da Série A1, com o encerramento da 4ª rodada:

1) Falcon 12 pontos

2) Sergipe 10 pontos

3) Confiança 07 pontos

4)Atlético Gloriense 06 pontos

5) Lagarto 05 pontos

6) Olímpico 03 pontos

7) Dorense 03 pontos

8) América de Propriá 00 ponto

O estadual do SUB-20 da Série A1, terá sequência na próximo sábado e será finalizado no domingo com jogos válidos pela 5ª rodada. Acompanhe os confrontos:

Sábado (15/06)

15h – Dorense x Confiança, estádio Ariston Azevedo, em N. Senhora das Dores

15h – Lagarto x América de Propriá, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

15h – Olímpico x Atlético Gloriense, estádio Tenison Souza, em Itabaianinha

Domingo (16/06)

15h – Sergipe x Falcon, estádio João Hora, em Aracaju

Fonte FSF – Foto: Gabriel Silva/FFC