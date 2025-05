Atletismo estreia nos Jogos da Primavera e revela histórias de superação

O atletismo entrou em cena nos Jogos da Primavera nesta semana, reunindo cerca de 1.300 jovens, de diversos municípios do estado, na pista da Universidade Tiradentes (Unit), em Aracaju. O evento, promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), é um dos principais caminhos para que estudantes da rede pública e particular tenham acesso ao esporte competitivo. As disputas servem, ainda, como seletiva para grandes palcos nacionais, como os Jogos da Juventude e os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), os quais o governo estadual também garante o apoio logístico e a participação dos atletas sergipanos.

Esse investimento tem sido fundamental para que talentos, sobretudo do interior, tenham a chance de competir e representar Sergipe fora do estado. Exemplo como o dos alunos de um projeto da cidade de Japaratuba que disputam os Jogos e veem no torneio a oportunidade de se destacarem no esporte.

O aluno Nalbert Cauã é um dos participantes dos Jogos que treina por meio do projeto. Para ele, ter competições como essa é uma chance importante. “Tem dia que é difícil, a gente fica cansado da escola, do calor, da correria, mas sempre temos o incentivo do nosso professor e focamos no nosso melhor nos Jogos”, conta.

Outro aluno que se dedica ao atletismo é David Henrique. Ele vê no esporte uma oportunidade real de mudar de vida. “O atletismo me ajudou a melhorar tanto mentalmente quanto fisicamente. Nos treinos, não vivenciamos somente o esporte, mas, também, a convivência, a socialização. Com o esporte, consegui viajar para outros lugares, conhecer muitas pessoas e sempre serei grato ao atletismo e a todos que me ajudam nesse processo”, declara.

Professor dos alunos no projeto, Júnior Batista incentiva o desenvolvimento dos meninos e meninas no caminho do esporte. “Claro que existem as dificuldades, mas o importante é não parar e mostrar que eles podem chegar longe. Mesmo com os desafios, eles chegam preparados às competições escolares. E é justamente através do apoio do governo aos Jogos da Primavera e às etapas nacionais que eles conseguem visibilidade e acesso a novas oportunidades”, enfatiza.

O Governo de Sergipe vem ampliando os investimentos no esporte escolar, garantindo estrutura para as competições, apoio a delegações e seleção técnica para levar os melhores à etapa nacional.

