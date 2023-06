Atrações sergipanas promovem espetáculo de beleza e tradição

A noite desta terça-feira, 20, foi mais uma celebração cultural com atrações sergipanas no Arraiá do Povo. Assim como no Palco Rogério, a Vila do Forró também foi o cenário de grandes apresentações, reunindo grupos e artistas ‘Made in Sergipe’.

A chuva que caiu logo no início da noite até ameaçou apagar o brilho da apresentação de Denisson Cleber ‘Oráculo’ no Coreto da Marluce, mas logo cessou, abrindo espaço para a chegada de mais pessoas. Com um repertório misto e característico do forró nordestino e sergipano, Denisson e banda tocaram canções indispensáveis no período junino, como sucessos de Luiz Gonzaga, Flávio José, Ismar Barreto e Clemilda.

Denisson manifestou sua gratidão pela noite. “Queria agradecer ao convite que nos foi feito, e dizer que a festa está muito linda. Mesmo em um dia chuvoso como hoje, ainda teve muita gente participando. Vimos crianças com suas famílias, e isso é bem legal. Nos empolga a continuar, porque vemos a nova geração indo aos eventos e participando”, afirmou.

Sem demora, Caçula do Forró se apresentou no Barracão da Sergipe. O grupo também mostrou a força do forró local ao selecionar clássicos para o repertório, além de músicas autorais. Em ritmo junino, o grupo se despediu, dando espaço à atração mais aguardada pelos visitantes. A quadrilha Pioneiros da Roça, de Aracaju, apresentou um espetáculo magnífico e comovente, trazendo a conscientização ambiental como tema. “Neste ano, a Pioneiros da Roça quis trazer um tema que pudesse despertar a consciência ambiental, mostrando a importância do reflorestamento no combate ao desmatamento”, comentou o marcador da quadrilha, Cristiano Dias.

A Pioneiros da Roça, que tem 42 anos de tradição em Sergipe, encantou o público, que aplaudiu bastante ao final da apresentação. A terceira performance no Barracão foi Zé Rozendo e Banda, que manteve a mesma sintonia das exibições anteriores. Nilson do Forró e banda também não decepcionaram, e fizeram bonito. O grupo foi responsável por encerrar mais uma noite de forró sergipano no Arraiá do Povo.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

