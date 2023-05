Aula show: Projeto inovador prepara estudantes para o SAEB

Metodologia desenvolvida pelo professor Fabiano Oliveira promete revolucionar a educação de crianças e adolescentes

Investir em educação é o caminho mais curto para construção de um futuro melhor e mais promissor para o desenvolvimento social e econômico da sociedade, pensando nisso é que o professor Fabiano Oliveira desenvolveu um projeto inovador de ensino, que mistura aprendizado e diversão numa mesma aula. O projeto será lançado no próximo dia 26 de maio, no Colégio Estadual Poeta Garcia Rosa, e terá como principal objetivo preparar os estudantes que participarão das avaliações realizadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB).

O SAEB funciona como um termômetro, que irá medir a eficiência e o preparo dos estudantes dos estados e municípios, avaliando os níveis de aprendizagem dos alunos. E é justamente nesse contexto de eficiência e eficácia que a “Aula-show Saebinho” chega para acrescentar. “O que estamos trazendo é uma super aula de língua portuguesa, para crianças e jovens do ensino fundamental e médio, através de metodologias ativas, em que os conteúdos do Saeb e seus descritores são ministrados de maneira lúdica e atrativa”. Música, jogos, paródias e vídeos são utilizados como recursos para reter a atenção dos estudantes. A linguagem utilizada é a do entretenimento. A aula é projetada para quadras, ginásios de esportes, teatros e auditórios”, detalha o professor Fabiano Oliveira.

Ansioso pela estreia do seu projeto junto aos estudantes sergipanos, o professor destaca a importância do mesmo para promover melhorias efetivas nos resultados educacionais do estado e dos municípios sergipanos. “O Saebinho é um projeto que promove o momento de encontro do aluno com os conteúdos cobrados no Saeb. São esses resultados que irão alavancar os índices do Ideb, que demonstram a eficiência da gestão na educação. Por isso, é de fundamental importância que ações sejam feitas para divulgar, incentivar e popularizar a prova do Saeb entre alunos e escolas, visto que, de forma gradativa, as notas dos alunos serão utilizadas como “Enem seriado”, sendo utilizada como fator decisivo para a entrada do aluno na Universidade”, relata Fabiano.

A aula-show é interativa, gamificada e cheia de aprendizagens, focada no ensino dos alunos do 5º ao 9º ano. A aula traz os 6 tópicos exigidos pela prova do Saeb e seus descritores de modo interativo e motivacional com muita música, vídeos, paródias e pequenas gincanas que são feitas dentro da aula show com o objetivo de provocar o aluno para fazer a prova com responsabilidade e foco. “Como sabemos a um certo desinteresse dos estudantes por provas que medem os conhecimentos, desta forma o Projeto Saebinho pode ser um recurso para conscientizar, estimular, atrair e aumentar a autoestima do aluno, provocando a melhora efetiva dos resultados avaliativos para o estado e os municípios”, afirma.

As secretarias de educação que desejarem conhecer melhor o projeto e levar a aula-show podem entrar em contato com o profissional através do número

(79)991071503 ou pelo Instagram @proffabianooliveira, bem como o e-mail: ascomprofabianooliveira@hotmail.com.

Quem é Fabiano Oliveira

Fabiano Oliveira é mestre em Linguística pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), Especialista em Docência do Ensino Superior, Especialista em Formação para professores da Educação Básica, Especialista em Educação Especial e TEA (Autismo) e Especialista em Metodologias Ativas, professor de Língua, Literatura e Redação da Rede Pública do Estado de Sergipe, professor de Conhecimentos Pedagógicos para concurso. Atualmente, o profissional foi capacitado pelo Ministério da Educação no Centro Nacional de Mídias de Educação, no Estado do Amazonas (MEC). Fabiano ganhou o Prêmio Professores do Brasil/Sergipe em 2018, Prêmio Digital Minds 2021, Prêmios Educar-SE 2021 e 2022. Em janeiro de 2023, Fabiano ganhou o Prêmio Olho Vivo na categoria Educação Melhores de Ano de 2022, além de destaque nacional na Rede Globo como Referência em Metodologias ativas.

Ascom Fabiano Oliveira