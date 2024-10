Avanços na saúde garantem à população serviços qualificados

O Governo do Estado está presente na vida de todos os sergipanos e, quando o assunto é o fortalecimento da saúde para beneficiar a população, os avanços são perceptíveis. Os números de programas como Opera Sergipe, Enxerga Sergipe e Aeromédico demonstram a celeridade da rede estadual de saúde. Para além de números, as histórias de superação marcam a trajetória da população e mostram que o governo está cada vez mais próximo dos sergipanos.

O Serviço Aeromédico, uma parceria entre o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) e Grupamento Tático Aéreo (GTA), já realizou 200 atendimentos, graças ao planejamento estratégico de fortalecimento do Sistema Único de Saúde de Sergipe. O objetivo é garantir assistência rápida e eficiente, considerando que para a saúde alguns segundos podem ser decisivos. O major Rodrigo Cabral sabe bem disso. Além de ser médico com atuação no aeromédico, o profissional também precisou do serviço enquanto paciente, após sofrer um grave acidente de motocicleta.

“Estava voltando de Propriá quando perdi o controle da moto e sofri um acidente. Eu não perdi completamente a consciência, mas não conseguia me movimentar, por conta das fraturas e da gravidade das lesões. Quando as pessoas se aproximaram, eu tive forças para pedir que tentassem acionar o GTA, por saber que nessas situações o tempo resposta interfere diretamente no prognóstico do paciente. Talvez em um transporte terrestre eu não tivesse conseguido chegar com vida no hospital em Aracaju. Essa é a importância do Serviço Aeromédico, e eu, como médico, espero voltar em breve a salvar vidas”, relatou o major.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, pontuou que os programas, ampliações, manutenção e fortalecimento do Sistema Único de Sergipe são prioritários e têm o intuito de levar os serviços a todos os sergipanos. “Estamos trabalhando intensamente para ampliar e qualificar ainda mais a nossa rede, sempre pensando em nossos usuários. O olhar do governador é amplo e por isso determinou a nossa equipe que reforçasse a atenção tanto na capital como nos demais municípios. Neste sentido, estamos fazendo um trabalho descentralizado para contemplar todos os sergipanos. Os programas e demais avanços mostram que estamos no caminho certo, por isso seguimos com muito trabalho, planejamento e execução”, disse.

Sucesso e eficiência

Os programas Opera Sergipe e Enxerga Sergipe vêm marcando a vida e o dia a dia da população. A paciente Maria Oliveira, 52 anos, realizou o procedimento de histerectomia total, por meio do Opera Sergipe, e destacou que a cirurgia foi essencial para a retomada de sua rotina, bem como da família inteira. “A experiência foi maravilhosa, por isso indico para todos”, contou dona Maria.

O Opera já ultrapassou mais de 18 mil cirurgias realizadas. O programa contempla, atualmente, 15 tipos de procedimentos, entre cirurgias gerais e ginecológicas, como hernioplastias, histerectomias e postectomia. Em breve, será lançada a segunda fase, e mais procedimentos serão inseridos no rol de cirurgias eletivas do programa, como endometriose, reconstrução da mama, câncer de próstata e bariátrica.

Já o Enxerga Sergipe, programa de cirurgia ocular do Governo do Estado, oferta procedimentos de catarata e pterígio. A iniciativa já devolveu a saúde ocular a 6.029 pessoas. O programa é resultado de uma parceria entre o Governo Federal, Governo do Estado e os municípios sergipanos. A dona de casa Maria Helena Seixas, 77 anos, realizou a cirurgia de catarata no olho esquerdo. “Eu não enxergava para perto, não conseguia ler, nem ver os preços no supermercado. Agora eu estou enxergando bem, por isso fico muito feliz, uma nova oportunidade”, destacou.

Avanço contínuo

Além dos programas exitosos, o governo vem trazendo inúmeros benefícios para a manutenção e ampliação dos serviços nos hospitais regionais de Glória, Estância, Itabaiana, Propriá e Nossa Senhora do Socorro. Foram investidos mais de R$ 2 milhões em mobiliário e equipamentos alocados nestas unidades.

O planejamento para fortalecer a presença do Estado nos quatro cantos de Sergipe também incluiu o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe). A fim de promover mais agilidade aos atendimentos, o Governo do Estado adquiriu, por meio de contrato de locação, 45 novas ambulâncias. Com as unidades, o Samu vem mantendo 100% de cobertura no estado. As novas viaturas estão nas 37 bases distribuídas por Sergipe.

As iniciativas são crescentes para todos os sergipanos. A prova disso é a aquisição de cadeiras de rodas, com intuito de zerar a fila de espera pelo equipamento, pelo qual os pacientes aguardavam desde 2019. A fila chegava a 1.929 usuários. A ação do Estado contempla a obtenção de até 12.550 cadeiras de rodas, que serão distribuídas gradativamente, de acordo com a demanda e a capacidade operacional do Centro Especializado em Reabilitação José Leonel Aquino (CER IV).

Referência nacional

Sergipe é pioneiro na distribuição qualificada dos produtos derivados de Cannabis spp. pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em apenas dez meses, foram entregues dois protocolos clínicos. O primeiro foi direcionado para pacientes com epilepsia refratária que se encaixam em doenças específicas como síndrome de Dravet, síndrome de Lennox–Gastaut (SLG) e Complexo Esclerose Tuberosa (CET); e o segundo, para o comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

Os pacientes dos dois protocolos são assistidos na nova sede do Núcleo de Acolhimento em Terapias Especializadas (Nate), que fica localizada no Centro Especializado em Reabilitação José Leonel Aquino (CER IV) e disponibiliza uma linha de cuidado qualificada para os pacientes.

Desenvolvimento e modernização

A modernização e ampliação também fazem parte do planejamento do Governo do Estado, que assinou contrato de repasse de recursos com a Caixa Econômica Federal para a construção da nova Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL). A unidade irá compor o Complexo Materno Infantil do Estado. A partir do contrato com a instituição financeira serão investidos R$60 milhões, financiados pelo Novo Plano de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do Governo Federal. A iniciativa pretende incluir ainda recursos do Estado, por meio do Programa de Fortalecimento das Redes de Inclusão Social e Atenção à Saúde (Proredes).

“Estamos animados com tudo que vem sendo construído durante esses quase dois anos de gestão. Já temos diversos avanços e muita coisa boa vem para os nossos sergipanos. É o compromisso do Governo do Estado com a nossa gente”, finalizou o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri.

Foto: Flávia Pacheco