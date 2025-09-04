Bahia goleia o Confiança por 4 a 1, na Arena Batistão, em Aracaju

Confiança não foi páreo para o Bahia, que venceu fácil a primeira partida da final da Copa do Nordeste e colocou a mão na taça. Jogando nessa quarta-feira (3), na Arena Batistão, em Aracaju, o time baiano aplicou uma goleada de 4 a 1 na equipe proletária. Luciano Rodríguez, Willian José, Rodrigo Nestor e Rezende marcaram para o Bahia, enquanto Ronald Camarão fez o único gol do Dragão. A partida final para definir o campeão da competição será no próximo sábado (6), no estádio da Fonte Nova, em Salvador.

O jogo começou intenso, com o Bahia abrindo o placar logo aos 4 minutos após escanteio cobrado por Rodrigo Nestor e completado de cabeça por Luciano Rodríguez. Aos 27, Willian José ampliou após falha do goleiro Allan. O Confiança não desistiu e descontou cedo no segundo tempo com Ronald Camarão, que apareceu bem dentro da área para reduzir a vantagem. Mas o Bahia respondeu rápido com a linda cobrança de falta de Rodrigo Nestor, que recolocou o time em vantagem, e fechou a conta aos 88 minutos com cabeceio de Rezende.

O técnico Luizinho Vieira enfrentou diversas dificuldades para escalar o time, com seis desfalques importantes e a saída do goleiro titular Felipe Scheibig, mas o time mostrou união e lealdade dentro de campo, como ressaltou o zagueiro Valdo no pós-jogo. Agora, para reverter o jogo na Fonte Nova, palco onde o Bahia tem histórico aproveitamento superior a 79% em mata-matas, o Dragão precisará superar um desafio gigantesco e contar com todo apoio da sua torcida para tentar essa virada épica.

Sábado, na Fonte Nova, o Dragão vai precisar de uma grande atuação para tentar uma missão quase impossível: vencer o Bahia por uma diferença de três gols para levar a decisão para os pênaltis, ou então alcançar uma vitória com quatro gols de vantagem para conquistar o título inédito da Copa do Nordeste. A vantagem é do Bahia, que jogará em casa, em um estádio onde tem um aproveitamento histórico, tornando a tarefa do Confiança ainda mais difícil.

Após o apito final, o zagueiro Valdo fez questão de pedir desculpas à torcida pelo resultado, exaltando a festa nas arquibancadas e reforçando que o time foi leal e lutou até o fim. Ele destacou os detalhes cruciais do jogo, como os gols sofridos em bolas paradas e seu próprio escorregão no segundo gol adversário. “A gente sai triste, mas tem que unir as forças. Sabemos que é difícil reverter, mas vamos honrar a camisa”, disse o defensor, já projetando uma atuação digna no jogo de volta.

