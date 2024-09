Banco de Leite Humano reforça campanha de doação durante o ano

O leite materno é importante para todos os bebês, principalmente aqueles internados

Durante todo o ano, o Banco de Leite Humano Marly Sarney (BLH), unidade vinculada à Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), incentiva a doação de leite humano e realiza cadastro de doadoras. O leite doado é alimento para os bebês internados na Unidade de Terapia Neonatal (Utin), contribuindo para que eles tenham um desenvolvimento mais saudável. De acordo com dados do Ministério da Saúde (MS), no Brasil, cerca de 330 mil crianças nascidas a cada ano são prematuras ou têm baixo peso e precisam da doação de leite materno para sobreviver.

O leite materno é importante para todos os bebês, principalmente para os internados, que não podem ser amamentados pela própria mãe. Por isso, qualquer quantidade de leite pode ajudar. A nutricionista e gerente do BLH Marly Sarney, Miriam Duarte, explicou que o leite materno é o principal alimento que o bebê precisa nos primeiros seis meses de vida. “ É importante ressaltar que nesse período a criança não precisa receber nenhum outro tipo de alimento. O próprio leite materno fornece todas as vitaminas, minerais, proteínas de fácil digestão e uma gordura de boa qualidade, que auxilia o crescimento e desenvolvimento da criança. Além disso, traz também anticorpos que a mãe carrega para o leite, auxiliando no sistema imunológico da criança”, detalhou Miriam.

Doação

Toda mulher que amamenta é uma potencial doadora de leite humano. A gerente do BLH lembra que a mulher que amamenta o seu bebê exclusivamente e observa a sobra de leite, pode ser uma possível doadora. “A partir do momento que a mãe está doando leite, ela também aumenta a sua produção e consegue amamentar seu bebê exclusivamente com o leite materno. Então, não faltará para o seu bebê e ainda ajudará outros bebês que estão na Utin precisando do leite humano”, alertou.

Foi o que aconteceu com a enfermeira Joceianne Silva Melo, 32, mãe de Ravi Emanuel. “Conheci o Banco de Leite quando estava na graduação e, vendo nas mídias sobre a campanha e a importância das doadoras, acabei me cadastrando. Desde o dia 7 de agosto que estou doando e produzindo mais leite e gostando bastante do acolhimento. As meninas do Banco de Leite são excelentes, bastante solícitas e dedicadas”, elogiou.

Para Joceianne, amamentar é muito mais que alimentar. “Ser doadora tem um grande significado. Estou nutrindo crianças e famílias não só com leite materno, mas com zelo, cuidado, afeto e amor. Todos os benefícios que o leite materno proporciona a uma criança são primordiais nesses primeiros meses de vida e fazer parte desta etapa é muito gratificante”, disse a doadora.

Banco de Leite

É de responsabilidade do BLH promover o aleitamento materno durante todo o ano, realizar as atividades de coleta, processamento e controle de qualidade do leite produzido nos primeiros dias após o parto (o colostro), leite de transição e leite humano maduro para posterior distribuição sob prescrição do médico ou nutricionista.

Para doar, basta entrar em contato com o BLH por meio do contato (79) 3226-6301, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h e manifestar a intenção de colaborar ou comparecer na Rua Mato Grosso, s/n, bairro José Conrado de Araújo, em Aracaju.

Foto ascom SES