Banco de Leite Marly Sarney solicita doação de leite humano

O Banco de Leite Humano Marly Sarney (BLH) está precisando de doações de leite materno para manter o estoque necessário neste final de ano. As mães que estão amamentando e têm excesso de leite podem entrar em contato com o BLH para fazer a doação, que beneficia os recém-nascidos da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL).

O BLH promove o aleitamento materno durante todo o ano por meio das atividades de coleta, processamento e controle de qualidade do leite produzido nos primeiros dias após o parto (o colostro), além do leite de transição e do leite humano maduro, que são posteriormente distribuídos sob prescrição médica ou de um nutricionista.

De acordo com a gerente do BLH Marly Sarney, a nutricionista Míriam Duarte, as doações tendem a diminuir durante as festas de fim de ano, o que impacta diretamente os estoques. “Precisamos de cerca de oito a dez litros de leite por dia, mas só conseguimos em torno de três litros para alimentar os bebês internados na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (Utin) da MNSL”, explicou.

A profissional de Educação Física Catarina Souza, que teve o segundo filho em outubro deste ano, doa o excesso de leite materno desde novembro. “Eu tive problemas na amamentação do meu primeiro filho, e a equipe do Banco de Leite me ajudou muito. Desde então, sou muito grata. Como tive bastante leite, doei naquela vez e estou doando novamente. É muito cômodo: a representante do BLH traz os frascos vazios e esterilizados para mim e recolhe os cheios com o meu leite. Isso acontece todas as semanas; no meu caso, fazem a coleta às quartas-feiras, diretamente na minha casa”, relatou.

As interessadas em doar podem entrar em contato com o BLH pelo telefone (79) 3226-6301, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, ou comparecer à Rua Mato Grosso, s/n, bairro José Conrado de Araújo, em Aracaju.

Foto ascom SES