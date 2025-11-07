Banese patrocina mais um aulão de revisão do Enem promovido pela SEED

Este é o 5º ano da parceria com a SEED. Banco dos sergipanos também premiará com poupanças individuais, no valor de R$ 2 mil, os dez estudantes com as melhores pontuações na prova

Presente pelo quinto ano consecutivo, desde 2021, o Banese reafirma o papel social de apoiar o desenvolvimento dos jovens sergipanos, ao patrocinar mais uma edição do Aulão Final para o Enem. Ao investir na maior revisão pública preparatória para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Banco dos sergipanos reforça, também, o compromisso com a educação no Estado. O evento, promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), foi realizado nesta sexta-feira, 7 de novembro, no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju, e contou com a participação de cerca de 6 mil alunos da 3ª série do Ensino Médio e do Programa Pré-Universitário (Pré-Uni) das dez Diretorias Regionais de Educação (DREs) do Estado.

O diretor de Tecnologia do Banese, Kleber Dantas, que representou a instituição no evento, destacou a importância da iniciativa como parte do compromisso do Banco com o crescimento educacional em Sergipe. “O Banese, ao lado do Governo do Estado, mais uma vez, se posiciona como agente ativo na valorização da educação pública sergipana, promovendo ações concretas de apoio ao futuro dos estudantes. E este importante evento fecha com chave de ouro todo o esforço do ensino público estadual”, afirmou Kleber.

Além de garantir estrutura e apoio logístico ao evento, o Banese também estimula o desempenho dos alunos por meio de uma premiação especial. Os dez estudantes que obtiverem as melhores pontuações no Enem serão reconhecidos com poupanças individuais no valor de R$ 2 mil, reforçando o incentivo à excelência no desempenho acadêmico. “Essa premiação é um estímulo final, uma recompensa para aqueles que mais se destacarem. É um reconhecimento importante que pode fazer a diferença na trajetória desses jovens”, completou o diretor de Tecnologia do Banese.

Parceiro do povo sergipano

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, enfatiza a importância do Banese ao patrocinar a Revisão Final do Enem por mais um ano. E ressaltou que o Banco está sempre presente na vida dos sergipanos em diversas searas. “Estamos muito felizes com a participação do Banese neste dia e agradecemos imensamente essa oportunidade. O Banco do povo sergipano está desempenhando seu papel social, fazendo um grande trabalho não só na gestão, no crescimento, nos resultados apresentados, mas principalmente, na prestação de serviços, na presença em ações importantes da educação, da saúde, do turismo, do desenvolvimento econômico e da atração de investimentos. Também agradecemos o fato de o Banese dar um incentivo a mais a esses estudantes ao premiar os que mais se destacarem”, declarou.

A coordenadora do Pré-Uni, Gisele Pádua, afirma que ter o Banese como parceiro foi fundamental para que o evento acontecesse. De acordo com ela, por cinco anos consecutivos o Banco tem sido o apoio essencial para garantir estrutura, logística e premiações. “O apoio do Banco não se limita à estrutura: ele também reconhece o mérito dos alunos com melhor desempenho ao premiá-los. Durante o ano inteiro eles participam de oficinas, aulas de redação e outras revisões realizadas pelo Governo de Sergipe. E essa última etapa, patrocinada pelo banco, é pensada para ser leve, descontraída e dinâmica, para que os estudantes peguem as melhores dicas, reencontrem colegas e professores, e cheguem mais confiantes e tranquilos no dia da prova, que será no próximo domingo, dia 9”, destacou.

Aulão é mais que uma revisão

Durante a Revisão Final do Enem, diversos estudantes expressaram o impacto positivo da iniciativa. Pablo Michael, aluno da Escola Estadual Jackson de Figueiredo, em Aracaju, que pretende cursar Ciências da Tecnologia, destacou que o momento serve como incentivo e reforço para os estudos. “Esse aulão ajuda muito. É uma forma de incentivar o aluno a estudar, a perder o medo da prova e acreditar que pode chegar lá. Agradeço muito pelo Banese patrocinar este aulão, porque vai beneficiar muitos estudantes, assim como eu. Espero, inclusive, fazer uma boa pontuação no Enem e, quem sabe, ganhar o prêmio do Banese”, disse, esperançoso.

Hayra Cristini Coelho de Jesus, da mesma escola, também participou do aulão no passado e ressaltou a importância do evento como um momento de troca e preparação emocional. “Nunca é só uma revisão. A interação, a energia e a estrutura fazem toda a diferença para que a gente chegue ao Enem com o coração leve, sabendo que fez a nossa parte. E o patrocínio do Banese é muito importante, porque permite ter essa grande estrutura, que auxilia ainda mais a nos preparar para a prova do Enem”, afirmou a jovem, que sonha cursar Medicina.

Já Ryan Rodrigues, aluno do Sesi Tancredo Neves, destacou o papel do evento como um reforço final. “A expectativa é fixar mais as informações, dar aquele choque de conteúdo na cabeça antes da prova. E ainda é uma forma de distrair e aliviar o nervosismo. Por isso, essa revisão final, que tem o apoio do Banese para acontecer, é tão importante para nós”, enfatizou.

Ascom Grupo Banese – foto Maria Odilia