Bares e restaurantes do Arraiá do Povo geram empregos

A festividade que iniciou dia 1º de junho, terá 31 dias de duração, seguindo até dia 1º de julho e deve incrementar a economia local e a geração de emprego e renda, gerando mais de 300 empregos diretos nos bares da Arena de Shows, do Arraiá do Povo.

O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, seccional Sergipe (Abrasel), Bruno Dórea, proprietário do Bar Seo Inácio, diz que os proprietários foram surpreendidos de todas as formas, desde a programação antecipada, à decoração da festa e o público que tem comparecido em massa desde a abertura da festa, dia 1º de junho.

“O sucesso da festa tem impactado positivamente em quem investiu nos bares, que tem lotado todas as noites. Selecionados por edital, os oito bares da arena de shows têm gerado mais de 300 empregos diretos até o momento”, relata Bruno. O edital de chamamento da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) exigiu apresentação de uma série de documentos que são essenciais para a prestação de um bom serviço à população. “O edital seleciona e valoriza as empresas que geram emprego, com regras que solicitam no mínimo seis funcionários, a regularização de impostos estaduais, municipais e federais, passamos por um crivo na qual traz gente competente para ocupar os espaços oferecidos”, observa Bruno.

Toda a cadeira produtiva está sendo movimentada neste período: Hotéis, táxi, motoristas de aplicativos, bares, restaurantes, segurança, grandes e pequenos empresários. “A antecedência em divulgar a programação tem resultado em um grande número de pessoas no evento. Ganhamos todos”, diz o presidente da Abrasel.

Bruno Araújo destaca também que um evento deste porte é um sonho que a cadeia do turismo sempre teve. “O Governo de Sergipe está de parabéns! São 31 dias que vieram para impactar os pequenos e grandes empresários. A gente procura um defeito e fica difícil de encontrar. São atracões para todos os públicos, estrutura, decoração, segurança, é muito bacana de ver e participar desse novo momento do turismo sergipano e tenho certeza que o povo sergipano está orgulhoso. Sergipe é o país do forró!”, considera.

Como proprietário do Bar Seo Inácio, Bruno Araújo só tem motivos para comemorar. “Por noite estamos recebendo 250 clientes, precisamos contratar 30 pessoas diretamente. Todos os restaurantes que estão aqui têm excelente capacidade e está fazendo bonito neste evento, bem equipados e decorados com excelência”.

Giovani Fiorentino, gerente do Bar e Restaurante Porto Madero, comemora o sucesso de público no evento. “Até agora está sendo um público grande. Nossos clientes estão vindo para cá, pessoas novas estão conhecendo nosso trabalho, casa cheia todos os dias, muitas reservas diariamente, esse é o primeiro ano que participamos, e devido ao sucesso, provavelmente retornaremos nos próximos”, assegura.

O Porto Madero oferece 40 mesas no salão, com oito bistrôs e tem público estimado em 180 clientes por noite. “As festas juninas sempre foram essenciais para a economia. Geramos mais empregos e renda, isso é o mais importante!”, destaca Giovane. Foram oito pessoas contratadas para atender a demanda. “Essas pessoas já adquiriram experiência para outros eventos e podem até ser efetivadas”. O Porto Madero montou uma decoração tradicional, com bandeirolas, tecido xadrez e balões. Para atrair os clientes, no cardápio: Sarapatel, bobó de camarão, caldinho de feijoada e caruru.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e TAG e apoio da Energisa e MOB.

Foto: Moema Costa