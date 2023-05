Batistão recebe jogo da Série C do Campeonato Brasileiro nesta segunda

A Arena Batistão recebe nesta segunda-feira (08), o primeiro jogo da Série C do Campeonato Brasileiro 2023. Às 19 horas, o Confiança enfrenta o piauiense Altos, pela segunda rodada do campeonato.

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, garante a organização da Arena Batistão, que inclui os cuidados com o gramado e as arquibancadas. A segurança do estádio e do entorno é garantida pela Polícia Militar de Sergipe.

Na primeira rodada, o time sergipano enfrentou o alagoano CSA, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas, garantindo três pontos na classificação. O jogo da terceira rodada será entre o Confiança e o Figueirense, dia 13 de maio, às 16h30, também na Arena Batistão.

A Série C do Brasileirão conta com 20 clubes que jogarão entre si em partidas só de ida na primeira fase, com os oito melhores clubes avançando para a segunda fase, que é formada por dois quadrangulares distintos. As duas melhores equipes de cada grupo sobem para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2024.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destaca o desempenho dos times sergipanos no Campeonato Brasileiro. “O futebol sergipano tem crescido e se profissionalizado cada vez mais. No Campeonato Brasileiro, temos como representantes o Confiança, na Série C, e o Sergipe, na Série D. Essa semana teremos o primeiro jogo da Série C, na Arena Batistão, que é a nossa maior e melhor praça esportiva. Estaremos todos torcendo pelos times sergipanos e o governo garante a organização e segurança na arena durante os jogos do campeonato”, disse.

O Confiança caiu da Série B em 2022 e busca o retorno à segundona. Este ano, o clube chegou à final do Campeonato Sergipano de Futebol, realizado pela Federação Sergipana de Futebol, mas acabou ficando com o vice-campeonato. Na Série C, o time sergipano busca o acesso.

O site oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) disponibiliza informações sobre onde assistir aos jogos, horários e resultados, regulamento do torneio e tabela de classificação.

Foto: Igor Matias