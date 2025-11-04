Bloco da Prevenção levará informação e alegria ao Pré-Caju 2025

Com o objetivo de promover a prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) durante o Pré-Caju 2025, o tradicional Bloco da Prevenção estará na festa, levando conscientização, saúde e diversão. A ação promovida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) será realizada no dia 15 de novembro, a partir das 14h, na Orla da Atalaia, e contará com a animação da cantora Maysa Reis.

A iniciativa busca sensibilizar a população sobre a importância do sexo seguro, do diagnóstico precoce e do cuidado com a saúde sexual. Durante todo o percurso, serão distribuídos preservativos masculinos e femininos, além de materiais educativos sobre prevenção e testagem das ISTs, como HIV, sífilis e hepatites virais.

De acordo com a referência técnica do Programa IST/Aids, Almir Santana, a estimativa do bloco este ano é levar 400 foliões para a avenida. “O nosso bloco promove a conscientização sobre a importância do uso de preservativos. Observamos que, durante a passagem do bloco, muitas pessoas se aproximam para fazer perguntas, tirar dúvidas e buscar informações sobre testes e tipos de preservativos. Desta forma, buscamos conscientizar sobre a prevenção e, ao mesmo tempo, auxiliar pessoas que vivem com HIV em situação de vulnerabilidade social”, ressaltou a referência técnica.

A ação também contará com o carro temático ‘Camisildo’, que funcionará como ponto de entrega dos preservativos e centro de informação. No interior do veículo, serão expostos cartazes e conteúdos educativos, reforçando o compromisso do bloco com a promoção da saúde e a responsabilidade durante a folia.

Troca dos abadás

Para participar do Bloco da Prevenção, os foliões podem adquirir o vale-abadá mediante a doação de duas latas de leite em pó integral de 400 gramas cada ou quatro pacotes de 200 gramas cada, ou seja, totalizando 800g de leite, que devem ser entregues nos postos de troca indicados pela organização. Esta iniciativa visa apoiar pessoas que vivem com HIV/Aids, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade. O leite é essencial para as crianças, já que mães que vivem com HIV não podem amamentar. Por isso, a importância de focar em campanhas que promovem a doação de leite.

“A partir desta terça-feira, 4, começaremos a receber as latas ou pacotes de leite. Ao fazer a doação, a pessoa poderá retirar seu abadá. Os pontos de troca serão no Centro Administrativo da Saúde (CAS) e coordenação do curso de medicina da Universidade Tiradentes (Unit), colaboração esta muito benéfica tanto para os estudantes quanto para a população, pois visa desenvolver a solidariedade nos futuros médicos, incentivando a humanização e a atenção às necessidades do próximo”, destacou Almir.

