“Vem sentir esse sabor”: Bob’s acelera em inovação e apresenta os novos produtos

Sanduíches com ainda mais carne vão protagonizar campanha de televisão nacional, e Cake Shake chega para dar um novo sabor ao Milk Shake favorito dos brasileiros

Sob o mote “Vem sentir esse sabor”, o Bob’s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, apresenta suas novidades de abril, unindo tradição e inovação em uma explosão de sabores. Entre os lançamentos estão os sanduíches Bob’s Classic e Bob’s Salad, que ampliam a família de Clássicos do cardápio da rede, e o Cake Shake, Milk Shake feito com bolo em pedaços e calda cremosa de chocolate.

As novidades fazem parte da estratégia do Bob’s de criar sabores marcantes e manter uma conexão autêntica com os consumidores. “Esses novos produtos são reflexo direto do trabalho atento e colaborativo do nosso time que, por meio de pesquisas, mapeiam constantemente as tendências de consumo do nosso público e do segmento. O sucesso de vendas da rede já no primeiro trimestre mostra que estamos no caminho certo: próximos dos nossos clientes, com um cardápio diverso e saboroso”, afirma Renata Brigatti Lange, diretora de marketing do Bob’s. A marca registrou um crescimento de mais de 10% na categoria de sanduíches e mais de 12% na categoria de gelados entre janeiro e março de 2025.

Linha Clássicos

Os sanduíches Bob’s Classic e Bob’s Salad foram desenvolvidos com base em pesquisas realizadas no início do ano, ambos foram amplamente aprovados pelo público. Os sanduíches se diferenciam pelo hambúrguer suculento – com ainda mais carne – e as cebolas chapeadas em cubos, combinadas com molhos exclusivos.

Confira os detalhes:

Bob’s Salad: Hambúrguer suculento com cebola chapeada em cubos, queijo, alface, tomate fresquinho e deliciosa maionese verde em um pão com gergelim.

Bob’s Classic: Hambúrguer suculento com cebola chapeada em cubos, dois queijos, alface e molho classic em um pão com gergelim.

Campanha para televisão nacional

Para comunicar o lançamento dos novos sanduíches, o Bob’s estreiou no dia 11 de abril seu novo filme publicitário (https://www.youtube.com/watch?v=djipJUpys8w), criado pela Artplan com produção da Ça Va Art. Com uma linguagem jovem, focada no appetite appeal e brincando com a ideia de que o brasileiro utiliza “sentimentos” para descrever a comida e não somente as características dos alimentos, o comercial contará com um plano de mídia robusto, incluindo veiculação nacional na televisão aberta.

Lançamento: Cake Shake

Segundo pesquisa da ACTRA, o Milk Shake do Bob’s é o preferido dos brasileiros, e agora ganha uma versão ainda mais indulgente. A novidade segue a tendência de sobremesas criativas e que surpreendem no momento do consumo.

Cake Shake – Milk Shake de baunilha com calda cremosa sabor chocolate e bolo em pedaços. Disponível nos tamanhos 300ml, 500ml e 700ml.

“Acreditamos que a comida tem o poder de despertar emoções, ativar memórias e provocar sensações. Unimos tradição e ousadia para entregar experiências completas e marcantes”, finaliza Renata.

As novidades estão disponíveis nas lojas e quiosques do Bob’s espalhados por todo o país e no aplicativo do Bob’s, que além do delivery, oferece ofertas, novidades e cupons exclusivos em um só lugar.

Texto e foto assessoria